Tout a commencé il y a une vingtaine d’années, lorsque la mère de Vicky Poirier a envoyé le curriculum vitae de sa fille à La Presse à son insu pour un emploi qui semblait fait en tout point pour elle. Celle qui a commencé comme designer en septembre 2000 occupe aujourd’hui le poste de directrice, Design produits et expérience utilisateur. L’expression « maman a toujours raison », on la connaît tous, et elle prend tout son sens pour Vicky, alors qu’elle poursuit une brillante carrière à La Presse.

« Ma mère m’a souvent dit en blague qu’elle mérite que je lui verse une partie de mon salaire », plaisante Vicky lorsqu’elle nous raconte cette histoire. Après avoir reçu, à sa grande surprise, l’appel de La Presse pour lui manifester son intérêt envers sa candidature, elle a passé une entrevue qui allait la convaincre de complètement changer ses plans de carrières, elle qui souhaitait à l’époque lancer sa propre entreprise. Et en fin de compte, c’est un bien heureux dénouement.

Quand elle a accepté de se joindre à l’équipe, le premier mandat qui lui a été confié était de contribuer au développement du site web de La Presse, autrefois Cyberpresse. ca. Au fil des années, elle a gravi les échelons, faisant ses premières armes à La Presse en tant que designer d’interface et expérience utilisateur, tant pour la rédaction, les ventes et le marketing, pour poursuivre comme chef d’équipe pendant trois ans. Depuis 2015, la voilà dans un rôle central au sein du service Service de design de produits, qui incluent entre autres le site web, l’application mobile et La Presse+.

En plus de devoir assurer la qualité du design des interfaces et de l’expérience utilisateur, Vicky est responsable d’une équipe de designers produits. Avec ses collègues, elle s’occupe d’élaborer des solutions pertinentes qui accompagnent l’utilisateur en préconisant une navigation simple, éprouvée et testée. Autrement dit, les différentes interactions des lecteurs avec nos plateformes au quotidien sont observées par l’équipe et leur permettent ensuite de bonifier l’expérience afin qu’elle demeure toujours optimale et accessible. « La simplicité d’un produit, son utilité, son efficacité, sa durabilité et son esthétique sont, pour moi, synonymes d’un bon design produit », précise-t-elle.

La force de s’adapter

Pour être un bon designer graphique, il faut posséder plusieurs compétences. Selon Vicky, on parle entre autres d’un bon esprit d’analyse, de la rigueur, de la collaboration et de l’audace, afin de pouvoir développer de nouvelles solutions. Parce qu’avec l’évolution des technologies, il faut faire preuve d’ouverture et d’innovation.

« Le graphisme d’hier et d’aujourd’hui est très différent. Les années 2010 ont littéralement tout changé. Les nouvelles technologies et la multiplication des plateformes (tablettes, téléphones intelligents, etc.) demandent aux designers de s’adapter comme jamais auparavant », affirme notre collègue. Elle poursuit en spécifiant qu’une connaissance accrue des nouvelles tendances en design interactif et des meilleures pratiques en matière d’expérience utilisateur est essentielle pour être en mesure de concevoir les bons produits, de la bonne façon.

Que ce soit sur la tablette, le mobile ou l’ordinateur, La Presse est supportée par des appareils qui possèdent chacun leur format distinct. C’est donc un travail de développement en continu pour Vicky et ses collègues. Bien qu’elles servent toutes la même mission d’offrir une information de qualité gratuite et accessible pour tous, ces plateformes évoluent selon des tendances qui leur sont propres. « L’objectif est d’améliorer constamment l’efficacité de nos produits ou de leurs fonctionnalités », explique-t-elle.

Une combinaison parfaite

Lorsqu’on demande à Vicky pourquoi elle a choisi d’entreprendre une carrière dans ce domaine, on comprend que ce n’est pas par pur hasard ou par simple curiosité. « J’ai toujours été une personne créative qui a des projets plein la tête. Je savais dès mon jeune âge que je voulais m’orienter vers une carrière créative », soutient celle qui se passionne notamment pour les arts et l’architecture.

Avec le temps et les multiples mandats sur lesquels elle a collaboré, notre spécialiste des produits de La Presse s’est découvert des intérêts qui lui ont permis de se perfectionner dans différents champs d’expertise. Aujourd’hui, elle compte plusieurs cordes à son arc en ayant travaillé sur des projets d’envergure au sein de l’organisation, dont la conception des prototypes de La Presse+.

Avec du recul, qu’est-ce qui l’a motivée à se joindre à La Presse et qui continue de la combler dans son travail au quotidien ? Elle répond : « Je suis fière de travailler pour un média d’information qui a à cœur d’offrir une couverture riche, rigoureuse et diversifiée accessible au grand public ». On remercie Vicky d’avoir choisi La Presse !