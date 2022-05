Après l’appel d’offre de stage lancé en mars dernier, La Presse accueille huit étudiants sélectionnés en journalisme et photojournalisme pour une période de deux mois. En plus de cette cohorte, des journalistes-camelots et un chargé de projet du magazine L’Itinéraire, étaient récemment de passage à La Presse pour un stage au cœur de la plus grande salle de rédaction francophone indépendante en Amérique du Nord.

« Plusieurs des journalistes, chroniqueurs et photographes de notre salle de rédaction ont commencé leur carrière avec nos stages et sont maintenant reconnus pour leur travail. Nous nous efforçons d’offrir une expérience unique à ces jeunes professionnels, afin qu’ils puissent vivre et mieux comprendre le métier au sein d’une équipe hors du commun. De cette manière, nous contribuons au développement de la relève en laissant place à de nouveaux points de vue et idées pour nos lecteurs », souligne Jean-François Bégin, directeur principal, Information, lui-même issu du programme de stage de La Presse.

Ces stagiaires, provenant de divers horizons, couvriront l’actualité lors de la saison estivale et leurs articles et photos seront publiés sur les plateformes de La Presse. Les journalistes Josée Lapointe, Marc-André Lemieux et Simon-Olivier Lorange seront leurs maîtres de stages.

La cohorte 2022 est composée de :

Hénia Ould-Hammou, étudiante en journalisme à l’Université de Montréal où elle est aussi rédactrice en chef du journal étudiant Le Reporter Plus. Elle détient également un baccalauréat en arts de l’Université McGill.

Élise Fiola, étudiante au baccalauréat en communications à l’Université du Québec à Montréal. Elle a aussi fait un stage chez Radio-Canada et Urbania.

Delphine Belzile, étudiante à l’Université Concordia en études supérieures en journalisme. Elle a aussi une majeure en environnement humain et une mineure en science politique.

Vincent Marcellet, étudiant au baccalauréat en science politique à l’Université du Québec à Montréal où il est aussi collaborateur à la radio étudiante CHOQ FM.

Audrey Pilon-Topkara, étudiante au baccalauréat en journalisme à l’Université du Québec à Montréal et bachelière en études hispaniques. Elle est également chroniqueuse économique à la radio CHOQ FM et responsable des balados Radio Campus.

William Thériault, étudiant finissant en communication dans les médias, profil journalisme, au Cégep de Jonquière (ATM). Il est aussi animateur au 91,9 Sports.

Sarka Vancurova, bachelière en design et photographie documentaire à l’Académie des Beaux-Arts d’Utrecht aux Pays-Bas. Elle a aussi été photographe pour plusieurs organismes à but non lucratif au Québec et à l’international.

Morgane Choquer, étudiante au DESS en journalisme à l’Université de Montréal où elle est également rédactrice pour le journal étudiant Quartier Libre. Elle se passionne aujourd’hui pour le photojournalisme.

Des stagiaires de L’Itinéraire

Du 16 au 20 mai dernier, Agathe Melançon, Mathieu Thériault et Gabriel Lavoie, journalistes-camelots et Simon Bolduc, chargé de projet de L’Itinéraire, ont aussi fait un stage à la rédaction de La Presse. Les journalistes Alexandre Sirois, Valérie Simard, Pierre-Marc Durivage et Éric-Pierre Champagne les ont supervisés et leur ont transmis leurs connaissances non seulement sur la profession, mais également sur leur sujet de prédilection. Les trois camelots ont publié plus d’une dizaine d’articles traitant de sujets variés.

Dès aujourd’hui, surveillez le travail de ces nouveaux collaborateurs sur les plateformes de La Presse !