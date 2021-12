Questionné par son collègue et ami l'éditorialiste Alexandre Sirois, le caricaturiste Serge Chapleau revient sur les moments marquants de sa vie professionnelle et sur ses 25 ans à La Presse. Dans une ambiance intime et décontractée, il se confie sur ses doutes, sur l’avenir de son métier et sur l’époque actuelle qui le fascine. Bonne écoute!

LA PRESSE