Vous voyez les signatures de nos journalistes, éditorialistes, photographes et chroniqueurs. Or, des dizaines d’artisans de l’ombre travaillent chaque jour à soutenir le journalisme de qualité. Ils sont aux finances, aux ventes ou à la technologie et ont tous à cœur la mission de La Presse. Faites connaissance aujourd'hui avec Suzie Pinheiro, conseillère en projets publicitaires.

Son travail

« En tant que conseillère en projets publicitaires, le conseil est au centre de mes fonctions. Puisque notre offre est unique dans le marché, par son expérience usager, nous expliquons la plateforme La Presse+ aux clients et comment nous allons exécuter les déclinaisons web et mobile. Nous apportons un soutien tout au long du processus de création du contenu promotionnel. Nous analysons et déterminons les besoins des clients.

Nous les conseillons sur les meilleures pratiques en contenu commandité. Selon leurs objectifs, nous proposons des angles de rédaction, en gardant en tête l’intérêt de nos lecteurs. Nous faisons rédiger ces contenus par des rédacteurs promotionnels et ensuite, nous envoyons le tout à l’équipe de production graphique. Finalement, nous vérifions que les textes promotionnels et les écrans montés répondent aux besoins des clients tout en respectant les hauts standards de La Presse, et ce, en poussant au maximum les possibilités de nos plateformes.

L’objectif est de créer du contenu publicitaire de qualité engageant pour nos lecteurs. Du contenu pertinent, divertissant, le tout à travers une belle expérience utilisateur. »

Sa passion

« Le monde numérique m’a toujours intéressé. J’ai commencé à La Presse en 2011 sous la bannière d’Olive Média en tant que responsable de la mise en ligne. Ma devise : pour réussir à bien faire les choses, il importe de partir de la base et de bien comprendre comment ça fonctionne. C’était pour moi un bon point de départ. Ensuite, j’ai eu la chance d’occuper plusieurs postes pour finalement arriver dans l’équipe de contenu de marque en 2016.

Faisant au départ partie d’un nouveau service, j’ai eu la chance de voir et de faire partie de l’évolution du produit en plus d’évoluer avec celui-ci. Le contenu de marque est en constante transformation et à La Presse nous sommes continuellement en train d’analyser ce que l’on fait afin de faire toujours mieux. Quel est le meilleur angle de rédaction pour bien communiquer le message d’un annonceur? Qu’est-ce qui intéresse nos lecteurs? Quelles informations sont importantes pour nos annonceurs/nos lecteurs? Je suis fière de faire partie d’une équipe qui se questionne sans arrêt et ayant à cœur l’intérêt de nos annonceurs et de nos lecteurs.

J’adore mon poste, car celui-ci me permet de mettre en pratique un éventail de mes compétences et de mes connaissances touchant divers aspects (tant techniques qu’artistiques). J’aime analyser les résultats, voir ce qui fonctionne, ce qui pourrait mieux fonctionner. De travailler étroitement avec notre productrice de contenu et nos rédacteurs promotionnels pour dénicher le bon angle de rédaction. Finalement, en ayant la chance de travailler avec l’équipe de concepteurs graphiques, le poste me permet d’être créative. Il n’y a pas un projet qui se ressemble. Chaque journée est différente et chaque projet apporte son lot de défis ce que j’adore.

Je suis fière de travailler à La Presse, une institution qui offre depuis toujours du journalisme de grande qualité. Aujourd’hui, plus que jamais, c’est une nécessité. Il est primordial que les gens aient accès à des nouvelles de qualités. Pour moi, il ne s’agit pas d’un simple travail, il s’agit de faire partie de quelque chose de plus grand en ayant un impact sur notre société. J’ai aussi la chance de travailler avec des collègues inspirants, innovateurs, créatifs et stimulants. Il y a un grand esprit d’équipe. Le succès et le défi d’une personne sont le succès et le défi de tous. »