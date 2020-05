Après la refonte de ses articles et de ses sections au cours des derniers mois, La Presse vous présentera dès le lundi 11 mai la nouvelle mouture de son écran d’accueil sur son site web. Comme les autres changements qui ont précédé celui de l’accueil, il s’agit surtout d’une évolution plutôt que d’une révolution.

Retrouver vos contenus

Après avoir consulté plusieurs lecteurs et avoir tenu compte des commentaires, La Presse a décidé de maintenir la présentation des textes par grandes thématiques, sachant que vous êtes nombreux à naviguer d’une thématique à une autre.

Dans le haut de l’écran se retrouveront toujours les Grands titres. Ces derniers correspondent aux huit articles importants du moment qui sont sélectionnés par notre équipe de journalistes au pupitre.

Ensuite, vous retrouverez des nouvelles en rafale provenant des grandes thématiques couvertes par La Presse (Actualités, Débats, International, Sports, Arts, Société, Maison, Gourmand, Auto…). Entre ces différents blocs, vous découvrirez tout d’abord Les plus consultés, une section constituée d’articles les plus populaires de la dernière heure, de la journée ou encore de la semaine. Cette section vous permet de savoir ce qui retient le plus l’attention de plus d’un million de lecteurs au quotidien .

La section À ne pas manquer regroupera par la suite des articles que l’équipe de la rédaction a une fois de plus sélectionnés pour vous, par leur pertinence du moment.

Enfin, une section Vidéos mettra de l’avant des articles qui ont un complément d’information en vidéo.

Un affichage pour toutes les tailles d’écran

Vous aurez peut-être l’impression que l’accueil prendra plus de place sur votre écran d’ordinateur. Notre équipe a tiré profit de tout l’espace disponible pour offrir une expérience plus conviviale et aérée, tout comme elle l’a fait pour les sections et les articles au cours des derniers mois. Bien sûr, l’accueil s’ajustera à toutes les tailles d’écrans d’ordinateurs ou de tablettes.

Sur téléphone, c’est l’application mobile qu’il vous faut

Vous êtes plusieurs à consulter le site web de La Presse de votre téléphone. C’est sur cet appareil que vous verrez une plus grosse différence, comme l’ancien accueil n’était pas adapté pour les écrans mobiles et qu’il présentait l’entièreté des thématiques en miniature. Ainsi, le nouvel accueil présentera les nouvelles les unes à la suite des autres de manière à rendre le tout beaucoup plus accessible.

Toutefois, sur les téléphones, c’est notre application mobile qui offre la meilleure des expériences. Toutes les nouvelles et thématiques appréciées sur notre site sont aussi disponibles sur notre application mobile. Riche, engageante, fluide et extrêmement populaire avec une note presque parfaite sur l’App Store et le Google Play Store, nous vous invitons à en apprendre plus et à la télécharger.

Pourquoi ce changement?

Au-delà des éléments mentionnés plus haut, La Presse effectue cette métamorphose afin que son site évolue technologiquement et soit visuellement au goût du jour. Le logiciel de gestion de contenu utilisé permettra également à l’équipe de la salle de rédaction d’être encore plus agile et efficace dans la mise en ligne des textes.

Pour nos annonceurs, le nouvel écran d’accueil nous permettra également d’offrir des formats publicitaires mieux adaptés au marché actuel. Comme vous le savez, les revenus publicitaires constituent une partie importante des revenus de La Presse. L’évolution de notre écran d’accueil représente donc un aspect non négligeable pour assurer notre pérennité.

Bonne navigation. Bonne découverte.