La journaliste Véronique Lauzon animera le grand évènement « 2020 vue par La Presse » le 9 décembre à 19 h 30 où plus de 15 journalistes et chroniqueurs de La Presse vous raconteront comment ils ont vécu l’année 2020 à travers des anecdotes inédites, vous donnant ainsi un accès privilégié aux coulisses de leur métier.

La Presse



2020 a été l’année des multiples crises, à débuter par une pandémie mondiale, une élection présidentielle historique et des mouvements citoyens importants.

Quel est le rôle des journalistes en ces temps de crise? Comment 2020 est-elle venue bouleverser votre quotidien et le nôtre? Comment couvrir les points de presse au quotidien? Comment la relation entre les lecteurs et les journalistes s’est-elle modifiée en raison de la pandémie? Quels ont été les défis de la couverture de l’élection aux États-Unis? Découvrez les réponses à ces questions et bien plus encore grâce aux témoignages d’Yves Boisvert, Isabelle Hachey, Patrick Lagacé, Serge Chapleau, François Cardinal, Marie-Claude Lortie, Stéphanie Grammond, Alexandre Pratt et Marc Cassivi.

Les coulisses de nos reportages photos et de nos grandes enquêtes seront également décortiquées avec les journalistes Katia Gagnon, Gabrielle Duchaine, Caroline Touzin, Mayssa Ferrah, Tommy Chouinard et des membres de notre équipe de photographes, dont Martin Tremblay et Martin Chamberland.

Cette soirée sera tournée en direct de la Place des Arts et diffusée virtuellement sur la plateforme Yoop.

Prix : 15 $ taxes incluses

Le mercredi 9 décembre à 19 h 30

Pour acheter vos accès :

https://www.yoop.app/events/2020LaPresse/5594