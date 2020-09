Que se passe-t-il derrière cette vitre?

Vous regardez en ce moment la plus grande salle de nouvelles francophone en Amérique du Nord. La Presse, fondée en 1884, est un média de référence dont les contenus se déclinent gratuitement sur plusieurs plateformes numériques : La Presse+ (tablettes), l’application mobile (téléphones) et lapresse.ca (web). Récipiendaire de nombreuses distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse est également reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large espace qu’elle consacre aux débats.