Sa fille Saly Diouf Santos, 1 an, dans ses bras, et sa belle-fille Itziar Lopez Santos, 11 ans, à ses côtés, Babou Diouf est heureux de dire que Burela, c’est aujourd’hui chez lui. Remarié à Silvia, une Espagnole, il a fondé une nouvelle petite famille. Son frère, arrivé en Espagne du Maroc à bord d’un radeau, et ses deux neveux, passés comme lui par les îles Canaries, l’ont rejoint au village.