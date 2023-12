PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS

Michelle Yeoh (meilleure actrice) et Jamie Lee Curtis (meilleure actrice dans un second rôle), oscarisées pour leur jeu dans le film Everything Everywhere All at Once, de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, regardent des coulisses Brendan Fraser (absent de la photo), Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans The Whale, de Darren Aronofsky, poser avec sa statuette pour les photographes, lors de la 95e cérémonie des Oscars, à Hollywood, le 12 mars.