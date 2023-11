Les photographes de La Presse parcourent la ville, la province, parfois le monde, pour prendre les photos que vous découvrez chaque jour dans nos écrans. Nous leur avons confié la mission de capturer lors de leurs récents reportages des images autour d’un thème commun : la couleur jaune.

La Presse

Trait d’union coloré

De Florence à Tel-Aviv en passant par Montréal, Québec et l’Estrie, nos 10 photographes ayant participé au projet ont braqué leur objectif sur cette couleur chaude et lumineuse. Couleur des rayons du soleil et de l’or, elle est souvent associée à la joie, à la fête, à la sagesse ou encore à l’espoir. Voici comment nos photographes ont perçu le jaune à travers leurs lentilles.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un feuillu résiste à l’automne et illumine de son sommet doré une forêt de Baldwin Mills, près de Coaticook.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La drag queen Denim prend la pose pour notre photographe au Palais des Congrès de Montréal, à l’occasion de la première édition des Rendez-vous de la drag, à la fin du mois d’octobre. Inspiré des RuPaul’s DragCon qui se tiennent à Los Angeles, Londres et New York, l’évènement est le premier salon de la culture drag francophone au Canada.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des autobus scolaires dans le stationnement d’Autobus Groupe Séguin, à Laval, le 5 octobre. L’entreprise lavalloise a entrepris un virage électrique en 2021 en faisant l’acquisition de 60 autobus scolaires 100 % électriques auprès du constructeur québécois Lion Électrique, alors que son parc compte aujourd’hui près de 325 véhicules.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Une femme passe devant un sans-abri, qui dort à l’extérieur de la station de métro Place d’Armes. Alors que la métropole est aux prises avec une crise de l’itinérance sans précédent, on compte actuellement à Montréal 5500 places d’hébergement pour les personnes dans cette situation.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Réalisée en 1981, Cercles, œuvre murale d’André Léonard composée d’une douzaine de cadrans aux différentes couleurs faits de béton polymère et d’acier inoxydable que l’on peut admirer à la station de métro Villa-Maria, crée un effet de mouvement avec l’ouverture décalée de chaque cadran. Dirigés vers la sortie, les cercles jaunes de l’architecte, à qui l’on doit les stations de métro Villa-Maria, Henri-Bourassa et Université de Montréal, évoquent le soleil.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La lumière de fin de journée éclaire les feuilles d’automne alors que le feu de circulation jaune appelle les automobilistes à s’arrêter à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Alexandre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Tout de jaune vêtu – cagoule incluse –, cet homme photographié dans le quartier Rosemont n’est pas sans rappeler les Minions, petites créatures jaunes rendues célèbres par la saga de films d’animation Despicable Me.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un faisceau lumineux cache des manifestants réunis devant le ministère de la Défense israélien à Tel-Aviv, le 17 octobre, pour réclamer la libération des otages détenus par le Hamas à la suite de l’attaque sanglante perpétrée par le mouvement islamiste palestinien en Israël, le 7 octobre.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE À l’intérieur du pavillon Louis-Jacques-Casault de l’Université Laval, à Québec. L’ancien Grand Séminaire de Québec a été intégré au campus de l’université en 1978. Une œuvre commune du moine architecte français Dom Bellot et du célèbre architecte québécois Ernest Cormier.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Ces chrysanthèmes de la boutique Dragon Flowers, rue Bernard dans le Mile End, font de l’œil à ce passant au ciré jaune.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un cycliste à l’orée du parc La Fontaine, à Montréal