Le quartier Isber Yala accueillera d’ici la fin de l’année le millier de réfugiés climatiques. Les 300 familles seront relogées sur un terrain de 22 hectares. Chaque famille disposera d’un terrain d’une superficie de 3200 pi2, d’une maison d’environ 530 pi2 avec deux chambres, une salle de bains, une salle à manger et une cuisine. Les demeures auront accès à l’eau potable et posséderont l’électricité. Les familles pourront agrandir leur maison et avoir un potager. Une école sera construite. « Nous sommes contents », assure Nelson Morgan, la plus haute autorité indigène de la communauté.