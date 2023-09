Le hackle est une petite plume fine de coq domestique qui sert à en entourer et à finaliser la mouche à saumon de couleur naturelle.

Incursion dans l’univers de Richard Rioux, artisan moucheur et fervent pêcheur

Moucheur le jour, pêcheur le soir

Richard Rioux pêche quand il le peut, et non quand il le veut. Mais, surtout, il pêche lorsque les marées, les cycles lunaires et la météo le lui permettent. Après ses journées de travail dans sa boutique spécialisée de Québec, Le coin du moucheur, il attend la tombée du jour pour aller lancer ses mouches à l’eau. Par une belle fin de journée d’été, notre photographe l’a accompagné à Grondines, à la recherche d’une des meilleures chairs du fleuve Saint-Laurent, le doré.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Richard Rioux a repris la boutique d’un ancien propriétaire en 2008. Il s’adresse avant tout aux passionnés en quête de matériel spécialisé et de mouches adaptées à leurs proies.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Valmont, un ami et habitué de la boutique, fabrique des mouches tandis que Richard accueille deux nouveaux clients, Maxime Plamondon et Nicolas Chamberland, qui souhaitent s’initier à la pêche à la mouche.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Valmont travaille sur le corps d’une mouche à saumon. Concentration et dextérité fine sont requises pour fabriquer de bonnes mouches.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Des poils de chevreuil, teints ou non, sont utilisés pour fabriquer les corps des mouches à saumon.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Valmont finalise l’arsenal d’une cliente, composé de mouches uniques destinées à la pêche au saumon.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Impossible de devenir un bon pêcheur à la mouche sans s’exercer. Richard Rioux montre sa technique de lancer à Nicolas Chamberland, un nouveau client qui se prépare pour une première expédition de pêche à la mouche.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Richard aime pêcher le doré le soir. À son arrivée au quai de Grondines, la marée était montante et le soleil venait de disparaître derrière l’horizon.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Richard lance sa ligne à l’eau de façon répétitive et méthodique, surveillant attentivement les mouvements dans l’eau et les signes de tension de sa ligne. Il s’ajuste aussi en fonction des « pop » que font entendre les gros poissons qui frappent la surface de l’eau en sautant.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La pêche est bonne au quai de Grondines. Richard repartira avec 12 lb de doré.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Six poissons auront mordu aux mouches de Richard, soit le quota maximal établi par le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Une fois chez lui, Richard prélève d’une main habile les filets de ses poissons avant de cuisiner pour lui et sa conjointe.