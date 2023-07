PHOTO SUSANA VERA, REUTERS

Le célèbre écrivain américain Ernest Hemingway a immortalisé la fête dans son roman Le soleil se lève aussi (The Sun Also Rises), en 1926. Dans le livre, le narrateur – l’alter ego d’Hemingway – fait la chronique d’une histoire d’excès et de beuveries constantes interrompues uniquement par des voyages aux arènes de Pampelune.