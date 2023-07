PHOTO ASIF HASSAN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un client examine les dents d’un chameau dans un marché en périphérie de Karachi. Le prix d’un chameau pouvait s’élever jusqu’à 1 million de roupies (4500 $ CAN) alors que les bœufs coûtaient jusqu’à 500 000 roupies et les chèvres, entre 50 000 et 150 000.