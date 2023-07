Nous avons passé une matinée avec Emilio Dell’Aquila, vénérable personnage de son quartier de Notre-Dame-de-Grâce, sur les pourtours de l’autoroute Décarie, entre l’Orange Julep et l’oratoire Saint-Joseph. Ici, dans ce Montréal entassé aux effluves de diesel et au son des langues de partout, tout le monde connaît l’homme de 94 ans. Emilio est une vraie légende, droit comme un chêne et fort comme si de l’acier trempé coulait dans ses veines. Rien ne l’empêche de partir en promenade chaque semaine avec son camion, à la recherche de métaux et d’objets lourds qui valent encore leur pesant d’or. Incursion dans la vie d’un véritable homme de fer.

Qu est Dominick Gravel ? PHOTO NAOMI HAMEL, FOURNIE PAR DOMINICK GRAVEL Dominick Gravel, photographe à La Presse Diplômé en photographie du collège La Cité d’Ottawa, Dominick Gravel travaille en photographie depuis son arrivée à Montréal, en 2006. Baroudeur en début de carrière, il a fait le tour du monde et réalisé quelques expositions dans différentes galeries. En 2015, il a collaboré avec les Alouettes de Montréal, avant de devenir leur photographe officiel l’année suivante. Ce moment clé l’a amené à adopter une approche plus journalistique. Travaillant pour La Presse depuis 2021, il peut maintenant jumeler ses deux passions : la photographie sportive et la photographie de presse au sein d’un grand quotidien.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Même du haut de ses 94 ans, Emilio est encore capable de charger un vieux four dans le coffre arrière de sa camionnette.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Italien d’origine, il est arrivé au Québec en 1952.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Il accumule dans sa cour de nombreux objets trouvés durant ses balades pour faire un voyage à la « cour à scrap » par la suite.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Avant de partir pour sa run, Emilio s’assure de ne pas manquer d’essence.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Depuis des années, Emilio remplit son camion de toutes sortes d’objets trouvés sur le bord de la route, parfois pour la revente, d’autres pour les offrir à quelqu’un qui en a besoin, mais surtout pour se désennuyer.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Toujours très en forme, Emilio peut facilement soulever des électroménagers à l’aide de son diable.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mécanicien de la Société de transport de Montréal (STM) aujourd’hui à la retraite, Emilio ne manque jamais une occasion de saluer un ancien collègue.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une fois rendu à la « cour à scrap », c’est le moment pour Emilio de décharger sa camionnette.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pour Emilio, le temps s’est arrêté après la retraite et il profite aujourd’hui de la vie, la santé le gardant encore jeune de cœur.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Emilio à la « cour à scrap », un peu comme un enfant dans un terrain de jeu.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cette journée-là, le voyage à la ferraille a rapporté à Emilio un peu plus de 37 $, ce qui constitue une moyenne vu la grosseur de sa camionnette.