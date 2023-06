« Qu’est-ce que vous aimez du Québec ? » C’est la question que notre photographe Martin Chamberland a posée aux gens qu’il a croisés dans les rues de Montréal et des alentours, à l’approche de la fête nationale. Il a rencontré des personnes fascinantes, aux réponses aussi variées que le Québec lui-même. Portraits de Québécois.

Après avoir étudié en photographie (collège Dawson), obtenu un DEC en communications, puis étudié deux ans en cinéma (UQAM et Concordia), Martin Chamberland a travaillé comme photographe pendant deux ans au Devoir et deux ans à La Presse Canadienne. Depuis son arrivée à La Presse, en 1997, il a couvert l’actualité dans une vingtaine de pays, dont l’Inde, le Guatemala et Cuba, ainsi que les derniers Jeux olympiques d’hiver, à Pékin. Son travail lui a valu deux prix Antoine-Desilets. Martin est pilote de drone, et s’adonne également au reportage dessiné.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le photographe de La Presse Martin Chamberland

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Allen’s Cruz aime les quatre saisons, les couleurs de l’automne, les festivals de l’été. Et même le froid de l’hiver.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Originaire des Maritimes, Annika Robertson habite Verdun depuis trois ans et demi. Elle aime l’esprit de communauté qui règne au Québec, ainsi que la variété qu’on retrouve d’un quartier à l’autre à Montréal. Elle fait des tatouages.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ce qu’Abhijot Singh préfère du Québec, c’est l’école, parce qu’il peut y apprendre un tas de choses. Le garçon de 9 ans souhaite devenir ingénieur. Il est photographié devant son école, Barthélemy-Vimont, dans Parc-Extension. Avec son père, originaire du Pendjab, il aime se rendre au temple sikh Gurdwara Guru Nanak Darbar, juste en face.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marie Bélisle habite au centre-ville de Montréal, « au cœur de l’action ». L’écrivaine est de retour à Montréal après avoir vécu à Paris pendant 20 ans. Ce qu’elle aime le plus du Québec, c’est sa société ouverte, innovante et égalitaire.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Lalvaléry Kameca habite à Blainville. L’étudiant aime la richesse de la culture québécoise, l’histoire, les monuments, les gens.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Dominic Joannette, 33 ans, habite à Granby. L’apprenti maraîcher souhaite démarrer son propre projet de lactofermentation et de maraîchage. Il aime la résilience et l’esprit créatif des Québécois, deux qualités qui font d’eux des êtres uniques sur la planète.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Chinh Vu, 46 ans, habite à Montréal. Le restaurateur aime la diversité de la gastronomie québécoise. Ses plats préférés sont la poutine et le pâté chinois. Son émission préférée est La petite vie.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Geneviève Lévesque, 39 ans, habite à Bromont, où elle dirige la galerie d’art Artêria. Ce qu’elle préfère du Québec, ce sont ses artistes. Elle s’est d’ailleurs donné pour mission de les faire connaître à l’étranger. Sa galerie exporte leur travail dans 17 pays.