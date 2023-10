(Kyiv) Au moins six personnes ont été tuées et 14 blessées samedi par des tirs de missiles russes sur un dépôt postal de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, ont rapporté des responsables locaux.

Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de ce qui semble être un entrepôt gravement endommagé à côté de débris et d’un conteneur portant le logo de l’opérateur postal ukrainien Nova Pochta.

« Les six personnes tuées et les 14 blessées par l’attaque des occupants étaient des employés de l’entreprise qui se trouvaient à l’intérieur du terminal de Nova Pochta », a indiqué le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov.

« Les victimes, âgées de 19 à 42 ans, ont été blessées par des éclats d’obus et le souffle (des explosions) », a-t-il ajouté.

Quatorze personnes sont hospitalisées, dont 7 dans un état grave, selon M. Sinegoubov.

Selon le bureau du procureur régional, les forces russes présentes dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, ont tiré des missiles S-300, et deux d’entre eux ont frappé l’entrepôt.

« L’analyse des débris se poursuit sur les lieux afin d’établir le nombre exact de blessés et de morts », a déclaré le porte-parole du bureau Dmytro Tchoubenko au média public Suspilne.

Plusieurs frappes russes

Plusieurs autres frappes russes ont fait au moins trois morts et quatre blessés en Ukraine durant les dernières 24 heures, notamment à Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky, ont annoncé samedi les autorités ukrainiennes.

Dans la soirée de vendredi, le bombardement d’une zone résidentielle a fait un mort et un blessé à Kryvyï Rig, dans la région de Dnipropetrovsk (Sud), selon la police nationale.

La personne blessée, une femme de 57 ans, a été touchée par des éclats d’obus et est hospitalisée dans un état grave, a indiqué l’administration présidentielle.

Un incendie a également été provoqué dans la nuit par une frappe sur un complexe industriel, ont déclaré les forces de l’ordre, précisant que le feu avait été éteint.

« Des infrastructures essentielles sont endommagées », a ajouté l’administration présidentielle en évoquant cet incendie.

Une autre personne est morte dans un bombardement à Nikopol, ville située sur la rive du fleuve Dniepr, à une centaine de kilomètres à l’est de Kryvyï Rig, a affirmé l’administration régionale.

Encore plus au Sud, dans la région de Kherson, une série de frappes a fait un mort et un blessé depuis vendredi matin, selon les autorités nationales.

Des attaques ont également fait deux blessés au total dans les régions de Kharkiv et Donetsk, à l’Est.

L’administration présidentielle a indiqué que plusieurs localités de la région de Donetsk s’étaient trouvées « sous le feu des Russes », dont Avdiïvka.

Cette cité industrielle, quasiment située sur la ligne de front depuis 2014, est le théâtre de violents combats depuis mi-octobre, l’armée russe y ayant lancé plusieurs assauts.

Réunion sur la paix avec la Turquie

PHOTO ADEM ALTAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan

La Turquie participera à une réunion sur la paix en Ukraine, organisée par Kyiv à Malte le week-end prochain, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky après un échange avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Malte a annoncé vendredi qu’elle accueillerait une réunion sur la paix, à la demande de la présidence ukrainienne, les 28 et 29 octobre. D’autres évènements de ce type ont eu lieu en Arabie saoudite et au Danemark cette année.

« Nous avons discuté du prochain cycle de négociations sur la paix à Malte. La Turquie y participera, ajoutant sa voix et sa position d’autorité », a écrit le dirigeant ukrainien sur X (ex-Twitter).

Aucun représentant russe ne prendra part à cette réunion, selon la presse ukrainienne.

Recep Tayyip Erdogan et Volodymyr Zelensky ont également parlé des exportations de céréales ukrainiennes, selon ce dernier.

« L’Ukraine reste attachée à son rôle vital de garant de la sécurité alimentaire mondiale et permet le fonctionnement du corridor céréalier de la mer Noire », a indiqué le président ukrainien.

La Turquie s’est posée depuis un an et demi en médiatrice du conflit en Ukraine, et c’est sous son égide, au côté de l’ONU, que Kyiv et Moscou étaient parvenus l’an dernier à un accord pour permettre l’exportation des céréales ukrainiennes, vitales pour la sécurité alimentaire mondiale.

Or Moscou a claqué la porte de cet accord mi-juillet, et la Turquie essaye depuis de ramener les parties autour de la table, dans l’espoir d’entraîner des négociations de paix plus larges entre l’Ukraine et la Russie.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs dit avoir remercié Recep Tayyip Erdogan pour « son soutien sans relâche à la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».