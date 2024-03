PHOTO ADALBERTO ROQUE, AGENCE FRANCE-PRESSE

En 2021, le gouvernement communiste a mis en œuvre une réforme monétaire unifiant les deux monnaies nationales circulant dans le pays : le peso cubain et le peso convertible aligné artificiellement sur le dollar et échangeable contre des devises. Il s’agissait de rendre plus attractive l’économie de l’île aux yeux des investisseurs étrangers.