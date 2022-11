La Presse en Haïti

Malades et encerclés

(Port-au-Prince et Cité-Soleil) Près d’une cinquantaine de morts (suspectes ou confirmées) et plus de 2000 infections ont été recensées depuis le début de la nouvelle vague de choléra qui frappe Haïti, au moment même où les activités économiques et sociales sont presque à l’arrêt, conséquence d’une grave pénurie d’essence et de conflits entre groupes armés. Notre collaborateur s’est rendu à Cité Soleil, le plus important foyer de choléra en Haïti.