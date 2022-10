Crise de sécurité

Haïti demande une « assistance internationale »

(Port-Au-Prince) Le gouvernement haïtien a convenu de demander l’aide de militaires de l’étranger alors que les gangs criminels et les manifestants paralysent le pays et que les fournitures de base, y compris le carburant et l’eau, diminuent, selon un document dévoilé vendredi.