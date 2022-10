(Lima) Haïti a demandé une « assistance internationale » pour faire face à la crise de sécurité causée par les bandes criminelles, que la police haïtienne ne peut résoudre seule, a indiqué vendredi à l’AFP Bocchit Edmond, ambassadeur d’Haïti aux États-Unis.

Agence France-Presse

« Je peux confirmer que nous avons demandé l’aide de nos partenaires internationaux », a déclaré M. Edmond en marge de l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA) à Lima. « Il s’agit d’une question de sécurité que notre police nationale ne peut gérer seule ».

Le diplomate a déclaré que l’aide a été formellement demandée jeudi et qu’Haïti attend « que la communauté internationale et les partenaires internationaux décident de la forme qu’elle prendra ».

Jeudi, le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, a indiqué dans un tweet qu’Haïti devait demander une « aide urgente » à la communauté internationale « pour résoudre la crise sécuritaire », et qu’il l’avait dit lors d’une réunion avec les chefs de la diplomatie des États-Unis, Antony Blinken, du Canada, Mélanie Joly, et d’Haïti, Jean Victor Geneus.

« Si nous pouvons obtenir l’aide aujourd’hui, ce serait la meilleure décision. Le plus tôt possible, car nous ne pouvons plus attendre », a souligné M. Edmond.

Depuis qu’Haïti a annoncé en septembre une hausse du prix de l’essence, le pays a connu des émeutes, des pillages et des manifestations.

Depuis des années, les forces de police haïtiennes sont débordées, avec environ 10 000 agents pour tout le pays.

« Une tragédie humaine se prépare. Nous devons également faire face à une résurgence du problème du choléra », a ajouté M. Edmond. La crise du carburant fait que « les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner, les enfants ne peuvent pas aller à l’école […] C’est un problème humanitaire ».

M. Blinken a indiqué jeudi sur Twitter qu’il avait rencontré à Lima le chef de la diplomatie haïtienne et l’avait assuré du « soutien indéfectible » des États-Unis.

« Nous restons engagés à aider Haïti à rétablir la sécurité et l’ordre démocratique afin que tous les Haïtiens aient un meilleur avenir », a tweeté le secrétaire d’État américain.