(Port-au-Prince) Au moins sept personnes sont décédées du choléra en Haïti, ont annoncé dimanche les autorités, ravivant les craintes d’une résurgence de la maladie dans ce pays pauvre des Caraïbes où une épidémie a causé la mort de plus de 10 000 personnes entre 2010 et 2019.

Agence France-Presse

Le ministère de la Santé publique et de la Population avait annoncé quelques heures plus tôt « la détection d’un cas confirmé de choléra à Savane Pistache Décayette dans la commune de Port-au-Prince et de cas suspects à Brooklyn dans la commune de Cité Soleil ».

Lors d’une conférence de presse, le directeur général de ce ministère a annoncé que sept ou huit personnes avaient succombé à la maladie.

« La plupart des victimes sont mortes dans leurs quartiers et n’ont pas pu se rendre à l’hôpital », a expliqué Lauré Adrien, plaidant pour que les barrages routiers installés dans le pays pour protester contre la hausse annoncée le 11 septembre du prix des carburants soient levés afin de permettre aux malades d’accéder aux établissements de soins ou aux ambulances de pouvoir les atteindre.

Le ministère avait assuré dimanche après-midi avoir pris des dispositions pour tenter d’empêcher toute propagation de la maladie, notamment en enquêtant sur la possibilité d’autres cas. Il avait également appelé la population à la prudence en adoptant des mesures d’hygiène.

Introduite par des Casques bleus de l’ONU en 2010, la bactérie causant le choléra a fait quelque 10 000 morts en Haïti.

Les Casques bleus avaient déversé des matières fécales dans le fleuve de l’Artibonite, et les premiers cas étaient apparus dans cette région, avant que l’épidémie ne gagne tout le pays. L’ONU a reconnu avoir joué un rôle dans l’introduction du choléra seulement en août 2016.

Le ministère de la Santé publique avait organisé en février une cérémonie marquant l’élimination officielle du choléra en Haïti, le dernier cas – avant ceux annoncés dimanche – ayant été recensé en 2019.

Le premier ministre Ariel Henry avait alors déclaré : « Ce 4 février représente un modèle d’engagement politique et citoyen, lequel restera une date mémorable dans les annales de l’histoire de la santé publique ».