(La Havane) La pluie et les vents de l’ouragan Ian ont frappé la pointe ouest de Cuba où les autorités ont évacué 50 000 personnes. Il est devenu un ouragan majeur de catégorie 3 tôt mardi et a rugi sur la route qui pourrait le voir frapper la côte ouest de la Floride en tant qu’ouragan de catégorie 4.

Cristiana Mesquita et Curt Anderson Associated Press

La tempête a touché terre tôt mardi dans la province cubaine de Pinar del Río, où les autorités ont mis en place 55 abris, ont mobilisé le personnel d’urgence et ont pris des mesures pour protéger les cultures dans la principale région productrice de tabac de Cuba. Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis a déclaré que la côte ouest de l’île pourrait voir jusqu’à 4,3 mètres d’onde de tempête.

« Cuba s’attend à des vents extrêmes de force ouragan ainsi qu’à des ondes de tempête potentiellement mortelles et à de fortes pluies », a expliqué Daniel Brown, spécialiste principal du NHC, à l’Associated Press.

Après avoir traversé Cuba, Ian devait se renforcer davantage sur les eaux chaudes du golfe du Mexique avant d’atteindre la Floride dès mercredi sous la forme d’un ouragan de catégorie 4 avec des pointes de vent à 225 km/h.

Lundi, Tampa et St. Petersburg semblaient être parmi les cibles les plus probables pour le premier ouragan majeur qui les frapperait directement depuis 1921.

« S’il vous plaît, traitez cette tempête avec sérieux. C’est la vraie affaire. Ce n’est pas un exercice », a déclaré lundi le directeur de la gestion des urgences du comté de Hillsborough, Timothy Dudley, lors d’une conférence de presse sur les préparatifs de la tempête à Tampa.

Lundi, à La Havane, des pêcheurs sortaient leurs bateaux de l’eau le long de la célèbre promenade de front de mer du Malecón, et des ouvriers de la ville débouchaient des égouts pluviaux avant la pluie attendue.

Adyz Ladron, un résident de La Havane, a indiqué que le potentiel de montée des eaux de la tempête l’inquiétait.

« J’ai très peur parce que ma maison est complètement inondée, avec de l’eau jusqu’ici », a-t-il dit en montrant sa poitrine.

À El Fanguito, à La Havane, un quartier pauvre près de la rivière Almendares, les habitants emballaient ce qu’ils pouvaient pour quitter leurs maisons.

« J’espère que nous échapperons à celui-ci, car ce serait notre fin. Nous avons déjà si peu », a témoigné le travailleur de la santé Abel Rodrigues.

Le NHC a déclaré dans une mise à jour de 4 h 30 HAE qu’Ian avait touché terre à Cuba alors qu’il continuait de se renforcer, avec des vents soutenus de 205 km/h. Le centre le définit comme un ouragan majeur de catégorie 3 ou plus, ce qui signifie des vents maximums soutenus d’au moins 178 km/h.

Le centre a annoncé que « des impacts importants du vent et des ondes de tempête » étaient attendus mardi matin dans l’ouest de Cuba.

Ian ne s’attardera pas sur Cuba, mais ralentira sur le golfe du Mexique, s’élargissant et se renforçant, « ce qui aura le potentiel de produire des impacts importants de vent et d’ondes de tempête le long de la côte ouest de la Floride », a expliqué le NHC.

Un déferlement allant jusqu’à 3 mètres d’eau de mer et 250 mm de pluie ont été prévus dans la région de Tampa Bay, avec jusqu’à 380 mm dans les zones isolées. C’est assez d’eau pour inonder les communautés côtières.

Jusqu’à 300 000 personnes pourraient être évacuées des zones basses du seul comté de Hillsborough, a précisé l’administratrice du comté, Bonnie Wise. Certaines de ces évacuations commençaient lundi après-midi dans les zones les plus vulnérables, avec des écoles et d’autres endroits ouverts comme abris.

« Nous devons tout faire pour protéger nos résidants. Le temps presse », a ajouté Mme Wise.

Les Floridiens ont fait la queue pendant des heures à Tampa pour ramasser des sacs de sable et nettoyer les étagères des magasins d’eau en bouteille. Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré une urgence à l’échelle de l’État et a averti qu’Ian pourrait frapper de vastes zones de l’État, coupant l’électricité et interrompant l’approvisionnement en carburant alors qu’il tourbillonnait vers le nord au large de la côte du golfe de l’État.

« Vous avez une tempête importante qui pourrait finir par être un ouragan de catégorie 4, a dit M. DeSantis lors d’une conférence de presse. Cela va provoquer une énorme onde de tempête. Vous allez avoir des inondations. Vous allez avoir beaucoup d’impacts différents. »

M. DeSantis a annoncé que l’État avait suspendu les péages autour de la région de Tampa Bay et mobilisé 5000 soldats de la garde nationale de l’État de Floride, et 2000 autres en attente dans les États voisins.

Le président Joe Biden a également déclaré une urgence, autorisant le département de la Sécurité intérieure et l’Agence fédérale des situations d’urgence à coordonner les secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance pour protéger les vies et les biens. Le président a reporté un voyage prévu mardi en Floride à cause de la tempête.

En jouant la sécurité, la NASA prévoyait de faire rouler lentement sa fusée lunaire de la rampe de lancement à son hangar du Kennedy Space Center, ajoutant des semaines de retard au vol d’essai.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont annoncé lundi soir que l’équipe de football délocalisait les entraînements dans la région de Miami en vue du match du week-end prochain contre les Chiefs de Kansas City. Les Buccaneers ont précisé que l’équipe quitterait Tampa mardi.

Des inondations soudaines étaient prévues pour une grande partie de la péninsule de Floride, et de fortes pluies étaient possibles pour le sud-est des États-Unis plus tard cette semaine.

— Avec les informations de Curt Anderson, Anthony Izaguirre et Julie Walker.