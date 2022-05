Des secouristes et leurs chiens participent aux recherches, qui se concentrent maintenant dans les sous-sols de l’hôtel Saratoga de La Havane.

(La Havane) Le bilan de la violente explosion accidentelle au gaz qui a soufflé vendredi l’hôtel Saratoga de La Havane est passé lundi à 40 morts, selon le ministère de la Santé.

Agence France-Presse

En fin d’après-midi, le bilan était de 54 personnes blessées, dont 18 sont encore hospitalisées, et 40 décès dont quatre enfants et adolescents et une touriste espagnole.

Parmi les blessés, six sont encore en état critique et sept dans un état grave, selon le ministère.

Dans la matinée, les services de secours avaient annoncé avoir sorti quatre corps des décombres de l’hôtel, ce qui portait alors le bilan à 35 morts.

Les quatre corps retrouvés sont ceux d’employés de l’hôtel, selon l’Agence de presse cubaine d’État ACN, qui précisait à la mi-journée que « 12 ou 13 personnes » étaient toujours portées disparues.

PHOTO YAMIL LAGE, AGENCE FRANCE-PRESSE Selon le ministère du Tourisme samedi, 51 employés se trouvaient à l’intérieur du bâtiment lorsque l’explosion s’est produite, apparemment causée par une fuite de gaz alors que l’hôtel était approvisionné par un camion-citerne.

Les recherches se poursuivaient lundi en fin de journée, se concentrant dans les sous-sols de l’édifice, d’accès compliqué par la présence de gravats. « C’est une étape très dangereuse en raison de la concentration de débris et du risque d’effondrement », a précisé à la télévision d’État le colonel Luis Carlos Guzman, chef des pompiers.



L’hôtel de luxe, emblématique du centre de La Havane, avait été fermé pendant deux ans en raison de la pandémie et s’apprêtait à rouvrir mardi au public, après des travaux.

Une collecte de dons pour les victimes et d’aide aux sauveteurs a été lancée.

Le Saratoga est connu pour avoir accueilli plusieurs célébrités ces dernières années, dont Mick Jagger, Beyoncé et Madonna.

Construit en 1880 pour abriter des magasins, le bâtiment a été transformé en hôtel en 1933 et est devenu un établissement de luxe en 2005.