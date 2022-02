Haïti

La communauté internationale promet 600 millions pour la reconstruction

(Port-au-Prince) La communauté internationale s’est engagée, lors d’une réunion tenue mercredi à Port-au-Prince, à donner 600 millions de dollars US pour financer la reconstruction du sud d’Haïti, ravagé il y a six mois par un séisme qui a tué plus de 2200 personnes.