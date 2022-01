(La Havane) Le Conseil pour la transition démocratique à Cuba, plateforme d’opposition, a réclamé lundi que le Parlement européen décerne le prix Sakharov de la liberté de pensée à trois opposants en prison, au nom des manifestants du 11 juillet dernier.

Agence France-Presse

« Le Conseil pour la transition démocratique demande au Parlement européen de reconnaître cette rébellion chez les manifestants de juillet, en remettant le prix Sakharov 2022 à la liberté d’expression » à José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcantara et Félix Navarro Rodriguez, selon un communiqué envoyé à l’AFP.

José Daniel Ferrer, leader de l’Union patriotique de Cuba (Unpacu, parti d’opposition), l’artiste performeur Luis Manuel Otero Alcantara et l’opposant Félix Navarro ont été arrêtés entre les 11 et 12 juillet, alors qu’ils essayaient de se joindre aux manifestations.

Leur attribuer ce prix « serait un message fort en ces temps d’incertitudes démocratiques », estime le Conseil pour la transition démocratique.

Vendredi, Brian Nichols, le secrétaire d’État américain adjoint chargé des Amériques, avait tweeté que le gouvernement américain « s’inquiète de la santé de Luis Manuel Otero Alcantara, détenu depuis le 11 juillet pour son art et son activisme ».

« Le régime cubain le considère comme un “danger social” et le retient sans procès », avait-il dénoncé, appelant Cuba à « libérer tous les prisonniers politiques ».

Aux cris de « Liberté » et « Nous avons faim », des milliers de Cubains avaient manifesté le 11 juillet dernier. Ces rassemblements, inédits depuis la révolution de 1959, avaient fait un mort et des dizaines de blessés, et 1377 personnes ont été arrêtées selon l’ONG Cubalex.

Ces derniers jours, la justice cubaine a reconnu pour la première fois que plus de 700 manifestants étaient poursuivis dont 55 âgés de 15 à 18 ans, et que 172 autres ont déjà été condamnés, en assurant que « le droit à la défense a été garanti et les avocats ont apporté des preuves ».

Le gouvernement cubain affirme que ces manifestations étaient orchestrées depuis les États-Unis.

Trois représentants de l’opposition cubaine ont déjà reçu le prix Sakharov par le passé : Oswaldo Paya en 2002, le mouvement des Dames en blanc en 2005 et Guillermo Fariñas en 2010.