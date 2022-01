PHOTO RORY ARNOLD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

La péninsule sud-ouest d’Haïti avait déjà été ravagée le 14 août dernier par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a tué plus de 2200 personnes et causé la destruction de plus de 130 000 maisons. Ci-haut, des maisons rasées par le séisme, 10 jours plus tard, le 24 août 2021, sur la péninsule de Tiburon.