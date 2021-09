(Port-au-Prince) Le gouvernement haïtien a annoncé jeudi le report de la rentrée scolaire à la suite du séisme meurtrier de la mi-août et face à la crise économique qu’affronte le pays caribéen, le plus pauvre des Amériques.

Agence France-Presse

La rentrée, initialement prévue le lundi 6 septembre, est repoussée au 21 septembre pour la majorité des élèves haïtiens, tandis que les cours ne reprendront que le 4 octobre dans les trois départements du sud, ravagés par le tremblement de terre du 14 août.

« Il faut que tous les élèves du Sud puissent aller à l’école », a lancé le premier ministre Ariel Henry lors d’une brève allocution.

« Pour que les écoles ouvrent, nous avons beaucoup de travail. Il faut retirer les décombres et mettre des structures pour accueillir les enfants », a-t-il précisé.

Le séisme, de magnitude 7,2, a ravagé le sud-ouest d’Haïti, tuant plus de 2200 personnes et détruisant des dizaines de milliers de bâtiments dans les départements des Nippes, du Sud et de Grand’Anse, dont des établissements scolaires.

« La période de rentrée scolaire est toujours très difficile dans le pays », a ajouté Ariel Henry, évoquant un « environnement sociopolitique et économique difficile ».

« Nous voulons prendre des dispositions pour verser des allocations aux parents d’élèves et aux professeurs. Tout cela prend du temps et c’est pour cela que nous avons repoussé l’école dans la presqu’île du sud et dans le reste du pays », a-t-il expliqué.

L’insécurité chronique en Haïti, notamment due aux affrontements entre gangs, mine les activités économiques d’habitants souffrant déjà pour la plupart de conditions de vie très précaires.