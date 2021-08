(Port-au-Prince) Haïti redoute l’arrivée mercredi de la tempête tropicale Fred sur son territoire, très vulnérable aux catastrophes naturelles, alors que la perturbation s’approche dans la matinée des côtes de la République dominicaine.

Agence France-Presse

« Si elle garde sa trajectoire et sa vitesse, la tempête devrait nous atteindre au cours de la soirée et pendant la nuit » a indiqué à l’AFP Jerry Chandler, directeur de la protection civile haïtienne.

« La côte nord du pays est la plus ciblée mais du fait que la tempête va traverser la République dominicaine et passer sur la chaîne de montagnes, il y aura des détachements de nuages et on risque aussi d’avoir des effets sur la côte sud et le département de l’ouest », où se situe la capitale Port-au-Prince, a-t-il ajouté.

Après son passage sur l’île de Hispaniola, partagée entre Haïti et la République dominicaine, Fred, sixième tempête tropicale de la saison dans l’Atlantique, pourrait provoquer de fortes intempéries sur Cuba et les Bahamas.

Le centre national des ouragans (NHC) des États-Unis annonce pour vendredi un risque de vent et d’averses soutenues sur la Floride.

Lors de son passage sur les Antilles début juillet, la tempête Elsa avait causé la mort d’au moins trois personnes, deux en République dominicaine et une à Sainte-Lucie.