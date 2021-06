Un rappeur contestataire cubain arrêté et accusé d'outrage à la justice

(La Havane) L’artiste cubain Maykel Osorbo, co-auteur de la chanson contestataire « Patria y vida » qui détourne le slogan révolutionnaire « Patria o muerte », a été placé en détention provisoire pour résistance, outrage à la justice et agression, a confirmé jeudi à l’AFP une source proche de l’artiste.

Agence France-Presse

Le rappeur de 37 ans « est à la prison de 5 y Medio, il n’a pu appeler qu’au bout de 14 jours », a déclaré Camila Lobon, une amie proche, via un message audio dans lequel elle indique que son avocat examine les accusations portées contre lui.

Citant des sources du ministère de l’Intérieur, le portail officiel d’informations Cubadebate avait indiqué mercredi que le chanteur était « accusé de délits […] auxquels il a participé le 4 avril 2021 ».

L’ambassade des États-Unis à Cuba a retweeté jeudi un message de l’administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power, dans lequel elle appelle à « mettre fin à cette tentative infâme de réduire au silence la liberté de pensée et de débat », et reprochait à Cuba d’« emprisonner Maykel Castillo et d’autres artistes qui osent réclamer des droits de l’homme ».

Le 4 avril, des habitants du quartier de San Isidro de La Havane où vit le musicien ont tenté d’empêcher la police de l’arrêter, selon ses déclarations.

Sur les images diffusées en direct sur les réseaux sociaux, il apparaît dans la rue au milieu de plusieurs personnes, dont le dissident Luis Manuel Otero Alcantara, chantant « Patria y vida » tout en criant des slogans antigouvernementaux.

Maykel Osorbo a été arrêté le 18 mai, le bureau du procureur a ordonné son placement en détention provisoire et il a été transféré le 31 mai à la prison de Pinar del Río, à 160 km à l’ouest de La Havane, selon Cubadebate.

« C’est terminé », « le peuple est fatigué » clame le morceau « Patria y vida » sorti mi-février et qui appelle à une « nouvelle aube » sur l’île.

La chanson, qui cumule 5,4 millions de vues sur YouTube, a suscité une vive réaction du gouvernement, qui a affirmé qu’il s’agissait d’une « campagne contre Cuba ».