Caraïbes

COVID-19

Haïti n’a reçu aucun vaccin

(Port-Au-Prince) Plus d’un an après le début de la pandémie, Haïti n’a toujours pas un seul vaccin à offrir à ses plus de 11 millions d’habitants, et les experts craignent que la santé des Haïtiens soit mise de côté alors que s’aggravent la violence et l’instabilité politique dans tout le pays.