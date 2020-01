Haïti, 10 ans après le séisme: «La population mérite mieux»

(Québec) La première y a perdu ses deux parents, ceux du second devaient se trouver au même endroit. Le 10e anniversaire du séisme en Haïti revêt une signification particulière pour l’ex-ministre Dominique Anglade et l’actuel ministre Lionel Carmant, qui ont contribué tous deux aux efforts de reconstruction. Et aujourd’hui, ils tentent tant bien que mal de rester optimistes malgré la crise qui paralyse le pays.