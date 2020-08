La Havane: enquête cubano-canadienne sur une intoxication aux pesticides

(La Havane) Des scientifiques canadiens et cubains tentent actuellement de déterminer si les mystérieux symptômes qui ont frappé entre 2016 et 2018 des diplomates américains et canadiens à La Havane sont dus à des pesticides, et non à une « attaque acoustique », a indiqué lundi un scientifique cubain.