Haïti : l’opposition s’active pour remplacer Moïse

(Port-Au-Prince) Alors que les apparitions publiques du président Jovenel Moïse se font de plus en plus rares avec l’agitation politique grandissante en Haïti, des dizaines de personnes issues de partis politiques anciens et nouveaux tentent de profiter du mécontentement généralisé pour devenir le prochain dirigeant du pays.