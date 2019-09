(Charleston, Bahamas) Le bilan du passage sur les Bahamas de l’ouragan Dorian pourrait être « épouvantable », a prévenu un ministre, tandis que la tempête remontait vendredi le long de la côte Est des États-Unis.

Lucie Aubourg et Gilles Clarenne

Agence France-Presse

Le premier ministre des Bahamas Hubert Minnis a fait part jeudi soir sur la chaîne CNN d’un bilan provisoire d’au moins 30 morts, en parlant d’une dévastation qui va durer « des générations ».

Des moyens spéciaux étaient acheminés sur place afin de s’occuper des corps et aider les autorités locales à faire face à la dévastation, a indiqué de son côté le ministre de la Santé Duane Sands, cité par des médias locaux.

Évoquant un possible bilan définitif, il a ajouté : « Je crois pouvoir dire que le bilan définitif sera épouvantable ».

À Marsh Harbour, une équipe de l’AFP a pu constater que l’ouragan de catégorie 5, la plus élevée, qui a frappé le nord de l’archipel dimanche avait laissé sur son passage d’immenses destructions : maisons réduites à un amas de petit bois, voitures renversées, champs entiers de débris, bateaux échoués et nombreuses zones inondées.

«L’enfer partout»

Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri, et, selon les Nations Unies, au moins 70 000 personnes (sur une population totale de 390 000 pour l’archipel) nécessitaient une aide d’urgence.

« C’est l’enfer partout », a lancé à un journaliste de l’AFP un Canadien, Brian Harvey, à Great Abaco, l’un des endroits les plus touchés. « J’étais sur mon voilier. J’ai tout perdu », explique-t-il. « Maintenant, il faut qu’on parte d’ici. C’est fait quatre ou cinq jours. Il faut partir ».

À Nassau, Steven Turnquest, arrivé de Marsh Harbour avec deux enfants de quatre et sept ans, se disait tout simplement heureux d’avoir survécu. Pendant le passage de l’ouragan, a-t-il expliqué à l’AFP, « j’ai prié Dieu constamment de me prendre et de les laisser vivre ». Finalement, « jai survécu en m’accrochant à une porte ».

«La nuit sera longue»

Sur la côte américaine, Dorian se dirigeait vendredi matin vers la Caroline du Nord, mais a été rétrogradé à 6h GMT (2h heure du Québec) en catégorie 1 par le Centre américain des ouragans (NHC). Avant de s’affaiblir, il avait toutefois donné naissance à plusieurs tornades, qui dans un premier temps ne semblaient pas avoir fait de victimes.

Il se dirigeait aux premières heures de vendredi vers le nord-est à la vitesse de 24 km/h, avec des vents soufflant à environ 150 km/h.

« Un lent affaiblissement est attendu durant les prochains jours. Toutefois, Dorian devrait rester un ouragan puissant au fur et à mesure que son centre se déplace près ou le long de la côte de Caroline du Nord » durant les prochaines heures, a ajouté le NHC, avertissant que la côte de cet État pourrait connaître par endroits une dangereuse montée de l’eau.

En Caroline du Nord, on se préparait au pire vendredi. Certains barricadaient leurs maisons, d’autres quittaient les régions menacées.

« Dorian a la Caroline du Nord dans son viseur. La nuit sera longue », avait averti jeudi soir sur CNN Roy Cooper, le gouverneur de cet État déjà lourdement frappé l’an dernier, à la même époque, par l’ouragan Florence.

Le président Donald Trump a assuré suivre la situation de près, tweetant jeudi s’être entretenu par téléphone avec M. Cooper ainsi qu’avec les gouverneurs des États de Caroline du Sud et de Géorgie, touchés plus tôt par Dorian. Il a salué le travail des secouristes mobilisés le long de la côte.

Plusieurs parties de la côte sud-est des États-Unis, où vivent des millions de personnes, ont été placées en état d’urgence, et des ordres d’évacuation obligatoires ont été émis par endroits.