Porto Rico en liesse après la démission du gouverneur

Les Portoricains ont célébré dans la liesse jeudi l'annonce de la démission du gouverneur de l'île des Caraïbes, Ricardo Rossello, près de deux semaines après la révélation d'un scandale de messages sexistes et homophobes qui a cristallisé la colère dans ce territoire américain dévasté par des ouragans en 2017.

RICARDO ARDUENGO , LEILA MACOR Agence France-Presse San Juan et Miami

Autour d'eux, la foule brandissait des drapeaux aux couleurs de l'île et des pancartes reprenant le slogan «Ricky démission», réclamant un changement de gouvernement.

Menée par les rappeurs Residente et Bad Bunny juchés sur un camion à l'avant du cortège, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à San Juan, la capitale, pour fêter leur victoire.

Residente et Bad Bunny.

«Les gens qui sont dans le gouvernement et qui sont associés à Ricardo Rossello doivent partir», a lancé Residente, de son vrai nom René Perez.

«Nous ne voulons plus personne du passé, nous voulons des gens nouveaux», a assuré le chanteur qui soutient, à l'instar de nombreux artistes portoricains, les manifestations qui se succèdent depuis deux semaines.

Mercredi soir, après une journée de rumeurs persistantes sur son départ, M. Rossello, 40 ans, avait cédé à la pression populaire et politique en annonçant qu'il quitterait le pouvoir «le 2 août à 17h», dans une vidéo diffusée par le gouvernement sur Facebook.

Le gouverneur, qui refusait jusque-là de démissionner, a précisé que la secrétaire à la Justice, Wanda Vazquez, lui succéderait temporairement.

Cette nomination n'a pas calmé les manifestants. «Les gens n'en peuvent plus et ont besoin de quelqu'un qui représente Porto Rico de manière honnête», a expliqué Marilyn Negron, une serveuse âgée de 36 ans. Le gouvernement de l'île est également accusé de corruption et de détournement de fonds.