Haïti: des soins et des denrées qui manquent cruellement

OBED LAMY

Collaboration spéciale La Presse La Presse

Manifestations, gaz lacrymogènes, pneus enflammés : depuis plus d'une semaine, les mêmes scènes se répètent dans les rues d'Haïti. Mais la paralysie du pays se fait sentir de plus en plus cruellement : les articles de première nécessité se raréfient et les soins de santé sont difficilement accessibles, a constaté notre collaborateur sur place.