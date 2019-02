Haïti: Ottawa ferme son ambassade et cherche à rapatrier des Canadiens

PIERRE SAINT-ARNAUD

La Presse Canadienne

Montréal

Devant la situation instable en Haïti, le Canada a décidé de fermer son ambassade, mercredi, et réévaluera la situation dans les jours à venir afin d'assurer la sécurité de son personnel et de leurs familles, tandis que de nombreux touristes, des travailleurs humanitaires et même des employés municipaux de Montréal de divers programmes d'échange sont toujours coincés sur place.