Cuba remet aux États-Unis un Américain recherché pour meurtre

Les autorités cubaines ont remis mardi aux États-Unis un Américain recherché via Interpol pour le meurtre de sa compagne, a-t-on appris du ministère cubain des Affaires étrangères et de la Justice américaine.

Arrivé à Cuba le 28 octobre, l'homme, identifié comme James R. Ray III, 55 ans, a été interpellé dès l'aéroport, « avant de pouvoir franchir la douane », selon un communiqué du bureau du procureur du comté d'Essex (New Jersey) transmis à l'AFP.

Sa remise à la justice américaine « tient au respect rigoureux par Cuba de ses obligations juridiques internationales et des accords bilatéraux en vigueur avec les États-Unis en matière de respect et d'application de la loi, et à la coopération entre les deux gouvernements sur ce front », a souligné dans un communiqué le ministère cubain des Affaires étrangères.

Selon le bureau du procureur du comté d'Essex, l'homme était recherché pour le meurtre de sa compagne Angela M. Bledsoe, 44 ans, mère de sa fille.

« Il est rentré (au New Jersey, NDLR) la nuit dernière », a-t-il précisé.

Cuba avait déjà remis en août un autre citoyen américain lui aussi recherché via Interpol.

La coopération judiciaire entre Cuba et les États-Unis a été formalisée au moment du dégel entre les deux anciens ennemis de la Guerre froide, qui ont rétabli leurs relations diplomatiques en 2015 après un demi-siècle de rupture.

Même si l'actuelle administration de Donald Trump a renforcé l'embargo économique, en vigueur depuis 1962, et son discours offensif contre l'île, la coopération continue entre les deux pays dans divers domaines comme la justice ou la recherche médicale.