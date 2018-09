Le mot « arthrite » regroupe plus d'une centaine d'affections différentes, souvent chroniques, qui partagent cependant une caractéristique : l'inflammation d'une ou de plusieurs articulations (genoux, jointures des doigts ou des orteils, hanches...). Parfois invalidants, les symptômes varient et vont de la douleur à la fatigue en passant par la rigidité et l'enflure. Heureusement, il existe des solutions! Votre pharmacien de famille pourra vous en proposer qui sont adaptées à votre situation.

Arthrose : la plus fréquente des formes d'arthrite

L'arthrose touche principalement les genoux et les hanches, ce qui peut avoir des répercussions importantes sur la mobilité. Elle peut aussi atteindre les mains et la colonne vertébrale. Les symptômes? Douleur, raideur et enflure. Malheureusement, il n'existe à ce jour aucun traitement pour guérir l'arthrose. Par contre, adopter une bonne hygiène de vie peut avoir des effets positifs sur l'état du patient. Pour des conseils adaptés à vos propres besoins, adressez-vous à votre pharmacien de famille.

Découvrez des trucs pour maîtriser la douleur articulaire

Prévenir les douleurs arthritiques

La sédentarité, le surpoids et le tabagisme ont une incidence sur la progression des maladies articulaires, augmentant alors les douleurs ressenties. Voilà pourquoi les professionnels de la santé recommandent aux personnes souffrant d'arthrite de faire de l'exercice, d'adopter une alimentation saine et d'arrêter de fumer, en plus de veiller à ménager leurs articulations - par exemple en utilisant des appareils d'assistance. Le pharmacien pourra également prescrire (sous certaines conditions) un traitement pour cesser de fumer et prodiguer des conseils pour l'adoption d'un mode de vie sain.

Améliorez votre vie au quotidien avec l'arthrose

Soulager les douleurs arthritiques

L'arthrite touche sans discrimination enfants, adolescents et adultes. Si elle n'est pas traitée, elle peut causer des lésions irréversibles et modifier l'aspect des articulations de façon permanente. Heureusement, votre pharmacien de famille pourra vous proposer des solutions - médicamenteuses ou non - pour soulager douleurs et enflure : bouillottes, coussins thérapeutiques, ceintures lombaires, supports orthopédiques, onguents, analgésiques, anti-inflammatoires, etc.

Trouvez des options pour soulager la douleur liée à l'arthrose

Adapter votre environnement

Aucun traitement curatif n'existe contre l'arthrite. Par chance, il existe des aides pour améliorer la qualité de vie des personnes arthritiques ou préserver leur autonomie. Entre autres exemples, elles pourront se procurer un chausse-pied, un banc de bain, des barres d'appui, un déambulateur, un siège de toilette surélevé et des ustensiles adaptés (comme un ouvre-boîte). Les solutions sont à la portée de tous; votre pharmacien de famille sera en mesure de bien vous conseiller.

Voyez une liste de produits adaptés en cas de perte de mobilité

Prévenir les interactions médicamenteuses

Si vous prenez des médicaments pour traiter différents problèmes de santé (hypertension, migraines, etc.) en plus de vos douleurs arthritiques, prudence! Certaines molécules sont incompatibles. Par exemple, elles peuvent augmenter la toxicité d'un médicament ou en annuler les effets. Qui plus est, plusieurs produits sur le marché contiennent les mêmes ingrédients, comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène, d'où des risques de surdosage. Avant d'acheter un médicament en vente libre, consultez votre pharmacien, qui vous guidera vers les meilleurs choix.

Apprenez tout sur les rôles et les devoirs de votre pharmacien

