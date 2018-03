Avec l'âge, les petits - et gros! - bobos apparaissent peu à peu. Comme plusieurs éléments contribuent à la santé, Uniprix peut vous aider à améliorer votre état par une approche centrée sur une vision globale de la santé. En plus de vous accompagner dans vos traitements, ce réseau de pharmaciens-propriétaires indépendants offre des services complémentaires à la médication, comme des conseils nutritionnels et des soins prodigués par une infirmière. En attendant votre prochaine visite à la pharmacie, voici quatre composantes à considérer pour avoir une vie saine.

L'alimentation

Une alimentation saine et diversifiée est essentielle pour pouvoir vieillir en santé. Celle-ci apporte l'énergie nécessaire pour rester actif et faire ce que vous avez envie de faire, comme du bénévolat ou jouer avec vos petits-enfants. Elle peut également prévenir ou ralentir la progression de nombreuses maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, le diabète, l'ostéoporose et certains cancers. Elle peut aussi vous aider à prévenir une grippe ou un rhume. Vous avez une diète particulière? Parlez-en à votre pharmacien, qui pourra vous suggérer des alternatives nutritionnelles afin de s'assurer que vous ayez tous les nutriments et minéraux dont vous avez besoin pour vivre en santé.

L'environnement

On l'oublie parfois, mais l'environnement a une influence déterminante sur la santé. Par exemple, un environnement stressant peut avoir des effets négatifs sur votre santé. On sait en effet qu'un niveau de stress élevé peut favoriser l'apparition de plusieurs problèmes de santé tels que des troubles cardiovasculaires ou gastro-intestinaux, des problèmes d'insomnie, des migraines, des infections et des dépressions. Apprendre à réduire votre stress est donc primordial pour vieillir en santé. Heureusement, il existe plusieurs tactiques faciles pour mieux gérer le stress, comme des techniques de respiration et de méditation.

L'activité physique

Quel que soit votre âge, la pratique régulière et adaptée d'activités physiques permet d'accroître la longévité et de conserver votre autonomie plus longtemps. Celle-ci favorise entre autres le développement de la flexibilité, de la force et de l'endurance musculaires, des composantes de la condition physique indispensables à la mobilité et à l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne. La participation régulière à des activités physiques est également associée à une amélioration de la santé mentale et du fonctionnement psychologique des aînés. Bref, une vie active est un gage de qualité de vie!

La condition médicale

Plus on vieillit, plus on est appelé à prendre des médicaments. D'ailleurs, de nombreuses personnes de 60 ans et plus en prennent trois ou plus au quotidien. Cela dit, pour différentes raisons, il peut parfois être difficile de suivre un traitement médicamenteux. Ainsi, si vous éprouvez des difficultés à suivre votre traitement (si vous avez tendance à oublier des doses ou si vous partez en voyage, par exemple), votre pharmacien peut vous aider à améliorer votre fidélité à celui-ci selon votre condition médicale. N'hésitez donc pas à le consulter.

