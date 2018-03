Culture culinaire et Montréal vont de pair. Les Montréalais sont des gourmets qui ont fait du bien manger un véritable art de vivre, preuve en est leurs restaurants réputés et leurs chefs de renom. Envie de régaler vos papilles de saveurs nouvelles cet automne ? Direction Toronto et sa scène culinaire cosmopolite en pleine ébullition, mêlant avec brio gastronomie du terroir et influences internationales. Voici de quoi vous concocter un week-end à votre sauce.

LES MENUS DÉGUSTATION

Rien de tel pour se faire plaisir qu'un repas six ou sept services où chaque bouchée se transforme en instant magique. Les mordus de fine cuisine française réserveront une table chez Alo dans l'Entertainment District, le quartier des spectacles torontois : cet établissement se hisse à la première place du classement 2017 des 100 meilleurs restaurants canadiens (Canada's 100 Best Restaurants). Les inconditionnels de David Chang, célèbre chef des restaurants Momofuku, savoureront son menu dégustation d'inspiration saisonnière chez Shōtō. À découvrir également ceux à la carte de Canoe (cuisine canadienne contemporaine haut de gamme), d'Edulis (cuisine d'inspirations française, espagnole et canadienne qui fait la part belle aux ingrédients locaux, dont les champignons sauvages) et de People's Eatery (cuisine fusion) dans le quartier chinois.

LES PRODUITS DU TERROIR

Manger local est plus qu'une tendance à Toronto. Nombreux sont les chefs cuisiniers qui ont emboîté le pas au mouvement locavore par conviction et par amour du goût. Ils servent dans leurs assiettes des aliments de qualité cultivés, cueillis, élevés ou pêchés dans la région : de la viande au poisson, en passant par les légumes et les plantes sauvages. Dans son restaurant situé dans le quartier de Riverside, le Ruby Watchco, la célèbre chef canadienne Lynn Crawford propose un menu différent chaque jour : un repas quatre services à prix fixe, mettant à l'honneur les ingrédients régionaux en fonction des saisons. Les locavores à budget plus réduit se laisseront séduire par Harvest Kitchen, Beast, Local Kitchen & Winebar ou encore Live Organic Kitchen, aux plats bios, végétariens, sans gluten ni sucre raffiné.

LES MARCHÉS FERMIERS

Les Torontois sont en amour avec leurs marchés. Ils fleurissent dès le début du printemps dans toute la ville, offrant légumes frais, viandes bio, fromages artisanaux, pain, viennoiseries, confitures et autres délices du palais dans une ambiance festive, s'accompagnant même parfois de musiciens. À l'arrivée de l'automne, cette passion des citoyens pour les produits fermiers et leur soutien aux agriculteurs, aux éleveurs et aux artisans indépendants ne fanent pas pour autant : les marchés les plus populaires restent ouverts toute l'année. Vous pourrez donc faire un tour en novembre au marché Evergreen Brickworks dans l'est, au marché St. Lawrence au centre-ville et au marché The Stop, situé dans un bâtiment historique devenu centre d'art, de culture et d'agriculture urbaine, Artscape Wychwood Barns, à l'angle des rues St. Clair Ouest et Christie.

LES BRASSERIES ARTISANALES

Ça brasse pas mal à Toronto en ce moment, artisanalement parlant ! Brasseries, microbrasseries, broue-pubs et magasins spécialisés dans la bière surgissent de tous bords, notamment dans l'est et l'ouest de la métropole. De quoi étancher la curiosité des biérophiles toute une fin de semaine ! Côté ouest, on notera Henderson Brewery, Bandit Brewery et Blood Brothers Brewing tandis qu'à l'est, on retiendra Rorschach Brewing Co., Louis Cifer Brew Works et Godspeed Brewery pour ne citer qu'elles. Vous pouvez organiser vous-même votre circuit découverte dans ces quartiers branchés ou profiter d'un tour guidé, offert par Backyard Beer Tours et Beer Lovers' Tour Company entre autres, avec dégustation de bière à la clé.

Plantez fourchette première dans les mille et une saveurs de Toronto : plus de 130 quartiers sont prêts à vous accueillir, du restaurant ultrachic de Yorkville au bistro branché d'Entertainment District, en passant par les tables multiculturelles de Little Italy, Little India, Koreatown ou Chinatown. Pour vous y rendre, rien de plus simple : les nombreux vols quotidiens de WestJet vous transportent à Toronto en moins de deux heures et l'UP Express vous conduit de l'aéroport Pearson au centre-ville en 25 minutes. Bon week-end gourmand !

