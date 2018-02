Bien sûr, le pharmacien est un expert du médicament... mais il est bien plus que cela. Afin de démystifier son rôle, nous vous présentons ici trois mythes et réalités associés à ce professionnel de la santé, de même que deux exemples de situations où il agit comme ressource de premier choix en ce qui a trait à la promotion de la santé.

MYTHE 1

Les connaissances du pharmacien sont limitées aux médicaments et à leur utilisation.

Réalité : Bien qu'il soit d'abord LE spécialiste des médicaments, le pharmacien reste un professionnel de la santé soucieux de votre bien-être, accessible et à l'écoute, qui a le devoir de promouvoir la santé dans le but de prévenir la maladie. Il est donc en mesure de vous conseiller quant à l'adoption de saines habitudes de vie. Outre sa connaissance des médicaments, sa formation approfondie lui permet de vous épauler en vue de trouver des solutions à vos problèmes de santé mineurs et de reconnaître les signes indiquant qu'une consultation médicale est nécessaire. Ainsi, pour toutes vos questions relatives à la santé, votre pharmacien se révèle une précieuse ressource. N'hésitez jamais à le consulter !

MYTHE 2

Le pharmacien ne peut pas prescrire de médicaments.

Réalité : Le champ de pratique du pharmacien s'est grandement élargi au cours de la dernière décennie. Ce professionnel peut désormais vous prescrire des médicaments si vous souhaitez cesser de fumer, si vous souffrez de nausées et de vomissements et que vous êtes enceinte ou si vous cherchez un traitement préventif contre la diarrhée du voyageur. Il peut aussi prolonger certaines ordonnances médicales pour éviter que votre traitement ne soit interrompu. En outre, il peut vous prescrire des médicaments pour des problèmes de santé courants (comme les hémorroïdes, l'herpès labial, les infections urinaires, la rhinite allergique et la vaginite à levure) si vous avez déjà reçu l'ordonnance d'un médecin à ce sujet au cours des dernières années.

MYTHE 3

Le pharmacien n'a pas l'expertise pour recommander des produits de santé naturels.

Réalité : Votre pharmacien est le professionnel de la santé le mieux placé qui soit pour vous aider à faire un choix éclairé lorsqu'il est question de tels produits. Il possède en effet de bonnes connaissances pour tout ce qui concerne les produits de santé naturels. Aussi, si vous envisagez de prendre l'un de ces derniers pour prévenir ou traiter un problème de santé, parlez-en d'abord à votre pharmacien. « Cela est d'autant plus important que ces produits peuvent avoir des effets indésirables, interagir avec vos médicaments ou être contre-indiqués pour vous », explique la pharmacienne Marie-Soleil Beaulieu, Directrice des Services professionnels à Uniprix.

Situation 1

Prévenir le rhume et la grippe

Cette année, comme c'est le cas à chaque saison froide, le rhume et la grippe sont au rendez-vous. Heureusement, votre pharmacien est à même de vous fournir plusieurs « tactiques » pour prévenir ces infections respiratoires. Il peut notamment vous conseiller de recevoir la vaccination antigrippale et d'adopter de saines habitudes de vie pour soutenir votre système immunitaire. Il saura aussi vous recommander de vous laver les mains fréquemment - les virus survivent environ 48 heures sur les surfaces - et d'éviter de porter vos mains au visage après un contact avec une surface ou un objet contaminé.

Situation 2

Prévenir l'hypertension

L'hypertension représente un des risques les plus importants de décès dans les pays développés. Pourtant, quelques gestes simples permettent d'en réduire les risques, et votre pharmacien est en mesure de vous prodiguer de précieux conseils à ce sujet. Il pourra entre autres vous conseiller de réduire votre consommation de sel, de faire de l'exercice physique régulièrement et de ne pas fumer. Par ailleurs, si vous faites de l'hypertension, votre pharmacien a la capacité de vous aider à bien la maîtriser. Celui-ci pourrait, par exemple, vous aider à choisir un tensiomètre pour effectuer le suivi de votre tension artérielle à la maison.

