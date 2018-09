Connaissez-vous la recette secrète derrière des classiques indétrônables comme le Gin Tonic et le Kir royal? La simplicité. Ça se résume à un alcool de base - comme un gin ou un whisky - allongé dans un jus, une boisson gazeuse ou du mousseux, et qu'on rehausse à l'occasion d'une liqueur plus parfumée. « Base + allongeur (+ liqueur) » : ce n'est pas plus compliqué que ça!

Un cocktail pour chaque occasion

En mémorisant cette simple équation et avec un peu de pratique, ça devient facile et rapide de préparer des cocktails savoureux. Pas besoin d'attendre Noël, une demande en mariage ou le retour de la coupe Stanley à Montréal pour sortir le shaker; de petits moments tout simples comme un BBQ en famille ou une soirée « film et pizza » entre amis méritent d'être célébrés par une recette bien choisie. Voici quelques suggestions qui vous donneront le goût de partager!

Des cocktails pour prendre l'air

Pour trinquer en camping ou sur la terrasse, optez pour des recettes simples qui ne demandent pas d'accès à la cuisine : celles qu'on prépare directement dans le verre, par exemple.

Dark & Stormy

2 oz de rhum brun

5 oz de bière au gingembre

1 quartier de lime

Dans un grand verre contenant quelques glaçons, verser le rhum. Allonger avec la bière au gingembre. Remuer délicatement. Garnir d'un quartier de lime.

Tom Collins

1 ½ oz de gin

1 oz de jus de citron

3 oz de soda

½ oz de sirop simple

Glaçons

1 demi-rondelle de citron

Dans un grand verre contenant quelques glaçons, verser tous les ingrédients. Remuer délicatement. Garnir d'une demi-rondelle de citron.

Paloma

1 ½ oz de téquila

3 oz de jus de pamplemousse rose

2 oz de soda club

1 zeste et 1 quartier de pamplemousse rose

Dans un verre bas avec quelques glaçons, verser la téquila, le jus de pamplemousse et le soda club. Garnir d'un zeste et d'un quartier de pamplemousse rose.

Des cocktails intimes

En apéro, lors d'un souper entre amoureux ou d'un cinq à sept improvisé avec quelques amis, ouvrez l'appétit de vos convives avec un cocktail classique à la présentation soignée.

Martini Saké

1 ½ oz de gin

½ oz de saké

1 tranche fine de gingembre frais

3 glaçons

1 olive

Dans un shaker rempli de glaçons, ajouter le gin, le saké et la tranche de gingembre. Agiter vivement. Verser dans un verre à martini et garnir d'une olive sur une pique.

Kir royal

½ oz de liqueur de cassis

3 ¾ oz de vin blanc mousseux

Verser la liqueur de cassis dans une flûte, suivie du vin mousseux bien frais.

Whisky classique

1 ½ oz de whisky ou de scotch

Glaçons ou soupçon d'eau (facultatif)

Dans un verre bas, verser le whisky ou le scotch. Ajouter des glaçons pour un whisky « on the rocks », laisser tel quel pour un « sec », ou encore, ajouter un soupçon d'eau pour atténuer le mordant et développer les arômes.

Des cocktails à grand déploiement

Pour les fêtes et les BBQ avec beaucoup de monde, allez-y avec des recettes qui se préparent rapidement « en série » ou dans un bol à punch.

Tempête des tropiques

2 ½ tasses de vodka

5 tasses de jus d'ananas

5 tasses de jus de canneberge

Trait de sirop de grenadine

Glaçons

Tranches d'ananas

Cerises au marasquin

Dans un bol à punch contenant des glaçons, ajouter la vodka, le jus d'ananas, le jus de canneberge, le sirop de grenadine et les tranches d'ananas. Remuer à l'aide d'une cuillère à mélange.

Punch d'automne

1 tasse de rhum blanc

3 cannettes de thé glacé (de type Nestea)

8 tranches fines de gingembre

8 tranches fines d'ananas

8 canneberges

½ lime tranchée finement

3 zestes (avec le surplus de lime)

12 glaçons

Dans un pichet ou un bol à punch, combiner tous les ingrédients, sauf les glaçons et les zestes.

Couvrir et conserver au réfrigérateur. Juste avant de servir, écraser les zestes de lime au-dessus du pichet et ajouter au punch, puis ajouter les glaçons.

Gingembre étincelant (par portion)

1 oz de whisky américain

3 oz de soda au gingembre

Glaçons

1 rondelle de lime

Disposer les verres remplis de glaçons, y verser le whisky américain et ajouter une rondelle de lime. Juste avant de servir, compléter avec le soda au gingembre.