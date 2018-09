Avant l'arrivée des jours frisquets, voici cinq propositions d'activités gratuites et incontournables pour s'amuser en famille et faire des découvertes avec les copains : Surfaces , l'expo d'art urbain , Construisons Monumental! , les Jardins Gamelin, l'installation interactive Instrument à vent et la visite guidée gratuite du Quartier des spectacles. Tour d'horizon.

Surfaces : l'art urbain se manifeste - Jusqu'au 28 octobre

Prenez le pouls de la créativité d'artistes et de collectifs en art urbain parmi les meilleurs à Montréal. Le long du boulevard De Maisonneuve, entre les rues Jeanne-Mance et Saint-Urbain, vous découvrirez des créations originales, réalisées en collaboration avec des organisations emblématiques comme Ashop, Artgang, LNDMRK, MASSIVart, MU et Under Pressure. À la tombée du jour, une vidéoprojection illuminant la façade du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM complète ce grand tableau à ciel ouvert.

Découvrez les artistes et les oeuvres

L'incroyable reproduction du pont Jacques-Cartier - Les 15 et 16 septembre

On a trop hâte d'assister à la construction et la démolition de l'oeuvre participative Construisons Monumental!, d'Olivier Grossetête à la place des Festivals. C'est quoi? La reproduction format géant du pont Jacques-Cartier en... carton! La plus colossale oeuvre cartonnée de l'histoire du Québec - 30 pieds de haut sur 115 pieds de long - sera érigée sans grue ni machinerie, grâce à l'huile de coude des petits et des grands participants. Samedi, des centaines de personnes pourront participer à la construction de l'oeuvre. Puis, dimanche, participez à sa déconstruction collective, dans l'euphorie générale!

Pour connaître l'horaire des activités

Jardins Gamelin : midis pop, danse et littérature - Jusqu'au 30 septembre

Les beaux jours se poursuivent aux Jardins Gamelin, avec une succession de propositions culturelles et festives. D'abord, le Festival Quartiers Danses vous convie à la découverte de chorégraphes avec des prestations en plein air. Puis, pour une troisième année consécutive, la bibliothèque du Festival international de la littérature (FIL) y sera aménagée. Laissez-vous guider par cette surprenante escouade littéraire! D'autre part, midi et soir, la scène circulaire des Jardins accueille musiciens et DJ. Les vendredis midi du mois de septembre seront fort rafraîchissants grâce à la nouvelle série musicale Les midis pop!, un rendez-vous avec les artistes les plus prometteurs de la scène pop montréalaise!

Visitez les Jardins Gamelin

Instrument à vent : faites du bruit - Jusqu'au 8 octobre

On est captivé par l'installation interactive Instrument à vent, création sortie de l'imagination de l'artiste Étienne Paquette. Aménagée sur le terrain de la station de métro Saint-Laurent, l'oeuvre haute de neuf mètres, composée de six conduits d'aération en acier, analyse les fréquences harmoniques et l'intensité de l'ambiance sonore environnante pour créer des sonorités apaisantes. Vous pourrez jouer avec le dispositif en vous amusant à crier ou à chanter dans l'un des tuyaux. Vous entendrez alors, retentissant des tuyaux colorés, des sons qui rappellent des sirènes de bateaux. En soirée, les effets lumineux du dispositif ajoutent à l'aspect féérique du lieu et de l'ambiance sonore.

Instrument à vent est une coproduction de l'Office national du film du Canada, du Partenariat du Quartier des spectacles et de La Serre - arts vivants. L'oeuvre s'inscrit dans POSSIBLES.

Découvrez l'artiste et l'oeuvre

Visite guidée gratuite : voir le Quartier autrement - Jusqu'au 8 octobre

Participez à cette balade à pied de deux heures, qui surprendra même les habitués du Quartier. C'est d'ailleurs à juste titre que TripAdvisor recommande ce parcours urbain retraçant la riche histoire des lieux et des événements ayant forgé l'âme et la vitalité du coeur culturel de la métropole, de la période du « Red Light » jusqu'aux aménagements l'ayant transformé en un théâtre à ciel ouvert. L'occasion est parfaite pour découvrir l'histoire du Quartier, son Parcours lumière, ses espaces publics et ses établissements iconiques.

Détails et réservation

Pour découvrir plus de spectacles à Montréal