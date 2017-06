1. Par monts et vallons

Camping Havre des Îles (Mansonville, Cantons de l'Est)

En voilà un beau séjour à s'offrir en couple pour décrocher : ce camping de 110 emplacements, situé au pied du mont Pevee, invite au calme et à la dolce farniente. Pas de piscine ni d'activité programmée. Seulement des sentiers, un lac, une chute et une rivière aux eaux cristallines. La Missisquoi fait d'ailleurs la joie des pagayeurs. En cas de pluie, vous pourrez toujours passer vos nuits à l'intérieur du coffre de 2,5 m de l'Atlas 2018 de Volkswagen ! Comme l'optimisme est de mise, il fera un soleil radieux. Nul besoin de réserver son campement des mois à l'avance, nous dit la campeuse Myriam Bouchard. Vive la spontanéité !

Consultez le site du camping Havre des Îles.

Contact : Stéphanie Gagnon - 450.292.5578

2. Un 4 étoiles sous les étoiles

Camping Aventure Mégantic (Lac-Mégantic, Cantons-de-l'Est)

Si pour vous « vacances » rime avec activités en abondance, ici vous ne vous ennuierez pas une seconde ! Ce camping ouvert il y a deux ans aux abords du lac Mégantic dispose de piscines chauffées, glissades d'eau, terrains de volleyball, basketball, soccer, pickleball, jeux pour enfants, salle d'arcade... De quoi tenir vos jeunes occupés (et loin des appareils électroniques !) Ce sera aussi l'occasion d'expérimenter le prêt-à-camper dans un Pod, ces petits chalets cylindriques équipés d'une cuisinette, toilette, électricité et porte patio. Maintenant, levez les yeux : ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir une réserve de ciel étoilé !

Consultez le site du Camping Aventure Mégantic.

Visitez la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic.

Contact : Julie Rouillard

3. Heureux qui, comme une île...

Parc national de Plaisance - Sépaq (Outaouais)

C'est un petit bijou en marge du temps, malgré ses deux siècles d'histoire - le chef des Patriotes Louis-Joseph Papineau en avait hérité en 1817 ! Aujourd'hui, ce réseau d'îles et presqu'îles situé au coeur de la rivière des Outaouais fait le bonheur des oiseaux, mammifères, poissons, reptiles... et campeurs (attention où vous mettez les pieds !) Tous sont unanimes : Plaisance est synonyme de douceur, mais aussi un pôle de loisirs - kayak, rabaska, plage, piscine, piste cyclable, sentiers... L'atout, selon la campeuse Julie Charbonneau : la promenade à vélo et les chutes de Plaisance. Beau temps pour un selfie du haut du belvédère !

Consultez le site du Parc national de Plaisance.

Contact : Isabelle Croteau | Directrice Société des établissements de plein-air du Québec

Tél: : 819 427-5350 / Fax : 819 427-5905 / Courriel : croteau.isabelle@sepaq.com

4. Camping extrême

La Montagne d'Argent (La Conception, Laurentides)

Au parc d'escalade et de randonnée de la Montagne d'argent, on peut dormir dans un refuge tout équipé, un emplacement de camping traditionnel... ou suspendu à un rocher. C'est l'expérience qu'a tentée un jeune couple d'escaladeurs expérimentés, Jade Hallé et Jonathan Bélanger, sur la paroi de La petite bière. Comment ? En accrochant solidement à des points de relais (pitons) prévus à cet effet une plateforme de bivouac pouvant contenir les dormeurs et leur équipement. Verdict : ils ont adoré ! Mais avant de vous lancer, assurez-vous de suivre toutes les formations nécessaires. Et de ne rien oublier dans la voiture...

Consultez le site du Parc d'escalade et de randonnée de la Montagne d'Argent.

Lisez le blogue de La Cordée pour revivre cette expérience de camping extrême.

Contact : brunolg2@videotron.ca

5. En groupe ou seuls au monde

Parc national de la Mauricie, camping Wapizagonke - Parcs Canada (Mauricie)

Vous formez un groupe (10 personnes et plus) légalement constitué ? Parfait. Vous vous amuserez comme des fous au camping de la Clairière du lac Wapizagonke. Le terrain est vaste, les activités nombreuses et les installations bien pensées. Le covoiturage est ici tout indiqué. Remplissez votre glacière thermoélectrique, la prise de 155 V de l'Atlas 2018 de Volkswagen vous permettra de conserver vos victuailles bien au frais. Vous avez plutôt envie d'un tête-à-tête avec la nature ? Optez pour la boucle « piéton ». Les emplacements sont espacés et donnent sur une plage privée. Ce que le campeur François Beaumier apprécie : l'intimité. On laisse la voiture au stationnement à l'entrée et on accède au site à pied. De là, on peut s'évader en canot-camping. Ou pagayer et randonner jusqu'aux chutes Waber pour une baignade bien méritée !

Consultez le camping Wapizagonke du Parc de la Mauricie.

Commandez la carte d'entrée Découverte qui donne accès gratuitement à tous les sites de Parcs Canada pendant toute l'année.

Contact : Elisabeth Caron - Agente, relations publiques et communication

elisabeth.caron@pc.gc.ca / tel. 819 247-0075

6. Les merveilles du fleuve

Parc national du Bic - Sépaq (Bas-Saint-Laurent)

On prend le large ! Pour franchir en un clin d'oeil les 5 heures de route à partir de Montréal, téléchargez l'application de l'Explorateur Parc Parcours pour faire une visite virtuelle de ce parc situé dans l'estuaire du Saint-Laurent. Les enfants n'auront jamais été aussi sages en se servant du système d'info-divertissement intuitif d'App Connect de l'Atlas, qui permet aussi de charger vos tablettes, d'écouter de la musique et de texter en gardant l'interface de vos téléphones intelligents. Bon plan : réservez un site au camping La Coulée, qui donne sur l'eau. On dit que les couchers de soleil y sont imbattables. Chose certaine, les phoques adorent se dorer sur la grève - vous pourrez les observer en compagnie d'un garde-parc. Les coups de coeur des Deslauriers-Gagnon : les activités de découvertes (faune, géomorphologie, littoral) et le joli salon de thé face au fleuve.

Consultez le site du Parc national du Bic.

Téléchargez l'application gratuite de l'Explorateur Parc Parcours pour découvrir le parc à pied, en vélo ou en canot.

Contact : Karine Hurtubise | Responsable du service à la clientèle - hurtubise.karine@sepaq.com

7. La mer à vos pieds

Camping de Carleton-sur-Mer (Gaspésie)

D'un côté, le barachois. De l'autre, la baie des Chaleurs. Et vous, entre les deux, sur un bras de mer. Existe-t-il plus beau réveil ? Et ce ne sont pas les moustiques, chassés par le vent du large, qui viendront vous gâcher le paysage ! Ce paradis maritime dispose de plus de 300 emplacements de camping, dont des sites boisés pour y planter sa tente ou déplier sa tente-roulotte - avec une capacité de remorquage de 5000 lb, l'Atlas 2018 de Volkswagen fera le travail. Les points forts : des kilomètres de plage, le phare du parc de la Pointe Traca­digash et un terrain de jeu entièrement remis à neuf au grand bonheur des enfants.

Consultez le site du camping de Carleton-sur-mer.

Téléchargez le Guide du camping au Québec en version numérique.

Contact : Suzie Gough | Secrétaire administrative - suzie.gough@carletonsurmer.com