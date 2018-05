SEO ou SEM : quelle est la différence?

« Lorsqu'on utilise un moteur de recherche, les résultats sont classés en fonction du référencement, explique Mme Coqueugniot. Le référencement payant (ou SEM pour Search Engine Marketing) permet d'apparaître parmi les annonces en tête de liste. » Les résultats qui viennent ensuite sont organiques, classés en fonction de bonnes pratiques dans la conception même du site Web (ou SEO, pour Search Engine Optimization).

Même le SEO n'est pas gratuit!

Bien qu'il n'implique pas directement l'achat de publicité, le SEO a tout de même un coût. « Il demande beaucoup de temps et d'effort en continu sur un site Web, poursuit l'experte. On finit par payer pour ce temps investi, que ce soit par un employé, un partenaire externe ou soi-même. Et il faut se montrer patient avant de récolter les fruits de son travail. »

Le référencement payant offre des résultats rapides

Même si les moteurs de recherche ont essentiellement remplacé le bon vieux bottin téléphonique, la démarche demeure la même pour le consommateur : il cherche un produit ou un fournisseur pour répondre à un besoin. « Le référencement payant permet aux entreprises de rejoindre ces clients potentiels dans leur processus d'achat et d'influencer leur choix », mentionne Mme Coqueugniot.

Un outil publicitaire à la portée des petites entreprises

Les médias de masse comptent un bassin immense; ils s'avèrent donc très coûteux. Le coût d'un média est calculé en fonction du public qu'il peut rejoindre. « C'est l'avantage du référencement payant pour une petite entreprise, croit l'experte de Pages Jaunes. On peut cibler en fonction d'une zone géographique ou de recherches spécifiques pour atteindre une concentration de clients potentiels qualifiés, à moindre coût. »

Un investissement contrôlé

Avec le référencement payant, des mécanismes permettent de contrôler précisément les sommes qu'on souhaite investir, sans dépassements. « Par exemple, un propriétaire peut fixer une limite de 10 $ par jour, explique Mme Coqueugniot. Dès que le budget a été dépensé, les annonces sont suspendues jusqu'au lendemain. Comme on peut obtenir d'excellents résultats même avec une enveloppe modeste, le référencement peut suivre le rythme des ventes. »

Comment savoir si le SEM fonctionne?

Avant de mesurer le succès, il faut d'abord le définir - la performance d'une campagne de référencement payant dépend donc des objectifs. « Si on vise à faire connaître l'entreprise auprès du grand public, on mesure les impressions, soit le nombre de fois qu'une annonce a été affichée », poursuit l'experte. Pour des visites sur un site Web, on compte les clics, et pour de nouveaux clients, les conversions (appels, courriels, formulaires, etc.).

Comment savoir si le SEM est pour vous?

Si votre entreprise roule déjà à plein régime et que vos employés sont toujours débordés, il y a peu d'intérêt à investir dans le SEM. « Mais dès que vous avez la capacité de recevoir des commandes supplémentaires, le référencement payant peut générer beaucoup de valeur et ce, rapidement », croit la chef de produit.

Pas le temps de vous en occuper ? Confiez ça à des pros.

Le temps est une denrée précieuse pour les propriétaires d'entreprises, qui doivent souvent jouer plusieurs rôles à la fois. « Engager des professionnels pour gérer le référencement payant permet de se concentrer sur ses affaires, en sachant que l'investissement est entre bonnes mains », recommande Mme Coqueugniot. Ça évite aussi de commettre des erreurs de débutant!

