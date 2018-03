Envie de célébrer le printemps autrement? Le temps des sucres offre une toute nouvelle expérience gastronomique unique et originale, qui met à l'honneur le sirop d'érable. Ce rendez-vous foodie , qui se tiendra pour la première fois du 12 au 22 avril sur l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique, propose un parcours gourmand en 4 services avec 4 chefs réputés, dans un village de restos éphémères. L'occasion de savourer des créations culinaires à prix accessibles et de goûter l'érable comme jamais!

Érable gastronomique

Que se passe-t-il quand 4 chefs réputés tels Martin Juneau (Pastaga), Marie-Fleur St-Pierre (Tapeo), Alexandre Gosselin (Chez Victoire) et Rémy Couture (Crémy) se réunissent pour mettre en valeur le sirop d'érable? Cela donne un parcours gastronomique urbain de haut niveau en 4 services, à mille lieues de la traditionnelle cabane à sucre.

Oubliez les oeufs dans le sirop, le jambon et les fèves au lard : Le temps des sucres présente une cuisine gastronomique au goût d'érable autrement originale, inspirée des saveurs du monde. Ce nouveau rendez-vous foodie pour tous souhaite ni plus ni moins « moderniser » le sirop d'érable. « Avec Le temps des sucres, on le sort de la tradition », explique Jean-Pierre Marcotte, coproducteur de l'événement. « Les gens verront qu'il y a d'autres façons d'apprécier ce produit unique que d'en vider une demi-tasse sur une pile de crêpes! », ajoute Charles Ouellet, également coproducteur.

Sous la direction culinaire de Martin Juneau, les chefs invités mettront ainsi leur talent à l'oeuvre avec audace et originalité pour actualiser les produits de l'érable. « Le temps des sucres fait redécouvrir l'érable - à travers notre identité culinaire - à Marie-Fleur St-Pierre, Alexandre Gosselin, Rémy Couture et moi-même, explique Martin Juneau. Nos plats signature, qui ont comme point commun l'érable, sont conçus spécialement pour cet événement festif, goûteux et unique à Montréal. Je suis très heureux d'en faire partie », ajoute le propriétaire du Pastaga.

Un repas, 4 chefs, 4 services

L'instant de 2 longs week-ends, l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique se transformera en village de restos éphémères décorés avec style et faciles d'accès. Chaque chef y présentera un plat signature, en plus d'une délicieuse option végétarienne. Pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend, Marie-Fleur St-Pierre a concocté un saumon gravlax au gin et sa gelée de sirop d'érable, Matin Juneau, un steamed bun au porcelet croustillant avec sa sauce BBQ à l'érable et Alexandre Gosselin proposera un poulet frit accompagné d'un pain de maïs et gel d'érable - le dessert revient quant à lui au pâtissier Rémy Couture et préparez-vous, car la version non végétarienne comportera du bacon. L'expérience consiste à suivre un parcours gastronomique en 4 services, de resto en resto, comme bon vous semble. Ainsi, ce ne sont pas les plats qui viennent à vous, mais vous qui allez vers les plats!

Découvrez tous les plats originaux dans un menu en 4 services

Une célébration rassembleuse, moderne et festive

Le temps des sucres, c'est une expérience gastronomique, mais aussi un rendez-vous accessible dans une ambiance familiale le jour et festive le soir. Enfilez vos plus belles tuques à pompon et vos chemises à carreaux pour l'événement! Feu de camp, heure du conte, centre d'interprétation, animation et activités sont au programme durant la journée. En soirée, la fête se prolonge avec les DJ sets nocturnes de Hoodies at Night. L'artiste présenté au grand public à Osheaga en 2017 performera tous les soirs de 21 h 30 à 23 h.

Découvrez Hoodies at Night

Une formule simple

Présenté par Desjardins, Le temps des sucres se déroule sur 8 jours, soit les week-ends du 12 au 15 avril et du 19 au 22 avril (le jeudi et vendredi, de 17 h à minuit, le samedi de 11 h à minuit et le dimanche de 11 h à 21 h). L'accès au site et aux activités est gratuit. Pour participer au parcours gourmand, vous pouvez vous procurer vos cartes-repas en ligne dès maintenant, à prix réduit, avec la possibilité de choisir un forfait 4 services avec accord bière ou un forfait 4 services avec accord vin (cartes-repas allant de 33 $ à 65 $, taxes et pourboires inclus). Spécial prévente en ligne jusqu'au 10 avril.

Le temps des sucres prendra une nouvelle signification pour vous!

Achetez vos billets maintenant et économisez