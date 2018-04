Qu'ont en commun Bernard Landry, Lise Watier, Bruny Surin, Alain Bouchard et Isabelle Hudon? Ce sont toutes des personnalités qui sont déjà intervenues à l'Institut de leadership, dans le cadre de son programme de Certification en leadership et habiletés de direction.

Unique en son genre, la notoriété de ce programme ne cesse de croître. Avec au-delà de 700 diplômés, cette formation permet aux gestionnaires d'obtenir une formation de haut niveau, et ce, en très peu de temps. Voici certains avantages de suivre ce programme :

1) Pour développer rapidement et efficacement votre leadership

Condensée en six journées, la Certification en leadership et habiletés de direction est offerte en deux formules (6 journées consécutives ou 2 fois 3 jours). Elle vous permet d'acquérir rapidement les connaissances nécessaires pour développer et consolider efficacement vos pratiques, grâce à six modules : gestion stratégique; leadership créatif; habiletés de communication; mobilisation des équipes; coaching et gestion des talents; habiletés politiques et influence.

2) Pour bénéficier d'une formation axée sur la pratique

Adaptée aux enjeux actuels et totalement orientée sur des résultats tangibles, cette formation vous propose des apprentissages dynamiques et pratiques qui permettent d'améliorer concrètement vos aptitudes de leader à mobiliser des équipes et à affronter le changement avec compétence.

Le contenu de la certification se veut directement transférable dans le travail au quotidien, comme le mentionne le président et cofondateur de l'Institut, Éric Paquette : « Notre formation a pour but de permettre aux participants de s'approprier des concepts qu'il est facile de mettre en pratique dès leur retour au travail le lundi matin. »

3) Pour développer des relations d'affaires d'une qualité exceptionnelle

Avec sept cohortes et plus de 200 participants par année, le programme regroupe des cadres et des dirigeants venant d'industries et de contextes très différents. Cette grande diversité de profils offre une vaste possibilité de partage de connaissances et, surtout, de réseautage.

« Rencontrer des gens qui vivent les mêmes enjeux que nous, dans d'autres types d'industries, c'est très enrichissant, affirme Sylvain Tremblay, CPA, CA, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles, qui a suivi le programme en 2016. En plus, cela nous permet d'élargir notre réseau auprès de participants provenant de milieux différents du nôtre. »

4) Pour profiter de l'expertise de formateurs et intervenants de renom

Alain Bouchard, Lise Watier, Pierre-Marc Johnson, Serge Godin, Nathalie Bondil, Alain Lemaire, Caroline Néron, Thierry Vandal, Bernard Landry, Isabelle Hudon, Daniel Johnson, Claude Béland, Lorraine Pintal, Jean Charest, Pierre Lavoie, Sophie Brochu, Pauline Marois et Pierre Boivin ne sont que quelques-uns des intervenants qui ont témoigné à l'Institut de leadership dans les dernières années. Inspirés et inspirants, ils proviennent de divers horizons professionnels, ce qui vous permet de profiter d'une variété d'opinions et de savoirs de haute qualité.

« Cet accès à de vrais leaders qui nous partagent leur vision, leurs connaissances et leurs expertises a été un des gros plus de ma formation », dévoile Benoit Sirard, président-directeur général du Domaine Château-Bromont, qui a terminé avec succès sa certification en 2016.

5) Pour obtenir une certification reconnue

Élaborée en collaboration avec des enseignants universitaires et des chefs de file dans leur milieu, cette certification est offerte par l'Institut de leadership, conjointement avec le Centre des dirigeants John-Molson de l'Université Concordia. Elle est également reconnue par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, le Barreau du Québec et la Chambre de la sécurité financière.

Découvrez les dates des prochaines cohortes