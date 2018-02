L'Institut de leadership en gestion propose un programme de Certification en leadership et habiletés de direction depuis quatre ans et l'offre maintenant également en ligne. Cette formation condensée en six journées - et réunissant plus de 12 intervenants - permet de bonifier grandement les capacités des gestionnaires de tous les niveaux.

Comme le mentionne le président et cofondateur de l'Institut, M. Éric Paquette, « de nos jours, tout se passe à la vitesse de l'éclair. De plus, avec les contraintes de la vie familiale et un emploi du temps bien chargé, les gestionnaires n'ont pas toujours le temps de s'investir à fond dans un programme d'une durée de deux ans. Notre formation, orientée sur la pratique, a pour but de permettre aux participants de mettre en application rapidement les notions présentées par nos experts chevronnés ». La formation en leadership est divisée en six modules, soit : la gestion stratégique, le leadership créatif, les habiletés de communication, la mobilisation des équipes, le coaching et la gestion des talents ainsi que les habiletés politique et l'influence.